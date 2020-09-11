ЦВК Воркуты подключена к газу

Торжественные мероприятия, посвященные пуску газа на центральную водогрейную котельную Воркуты (ЦВК), обеспечивающую горячей водой и теплом центральную часть города, состоялись 9 сентября, сообщила пресс-служба главы Коми. Таким образом, ПАО «Газпром» и ПАО «Т Плюс» завершили проект по газификации одного из главных теплоисточников Воркуты.

В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

ЦВК, ранее работавшая на мазуте, теперь подключена к газотранспортной системе и обеспечена бесперебойными поставками экологически чистого энергоносителя – природного газа. Для этого «Газпром» построил газопровод-отвод, газораспределительную станцию (ГРС) «Воркута-1» производительностью 94 тысяч кубометров газа в час и межпоселковый газопровод от ГРС до ЦВК. ПАО «Т Плюс» (собственник ЦВК) модернизировало оборудование котельной и обеспечило возможность использования природного газа. В результате повышена надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части Воркуты, улучшена экологическая обстановка в городе.

Мероприятия проведены в рамках исполнения поручения президента страны Владимира Путина по устойчивому тепло- и энергоснабжению Воркуты.

– Переход на природный газ повысит уровень жизни населения, в первую очередь, повысит экологичность, принесет новые технологии и, конечно, обновит инфраструктуру Воркуты и всей республики, – сказал Евгений Грабчак. – Слаженная работа газовиков и энергетиков позволила в кратчайшие сроки перевести на газ ЦВК, не за горами – газификация ТЭЦ-2. Я от души поздравляю воркутинцев и желаю процветания Воркуте.

– Такая возможность появилась благодаря тому, что были построены магистральные газопроводы «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок» для подачи газа с месторождений полуострова Ямал, – отметил Виталий Маркелов. – Это дает возможность газифицировать северные территории Республики Коми. И первый объект – газоснабжение города Воркуты. Мы еще продолжим работу. Нам необходимо построить газопровод-отвод и вторую газораспределительную станцию.

В настоящее время «Газпром» продолжает строительство еще ряда объектов для газификации города. Речь идет о газопроводе-отводе и ГРС «Воркута-2», межпоселковом газопроводе от ГРС к ТЭЦ-2, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией Воркутинский энергоузел. Здесь природный газ будет использоваться вместо угля.

ПАО «Т Плюс» завершает модернизацию оборудования ТЭЦ-2, что позволит ей перейти на новый энергоноситель и повысить эффективность энергоснабжения Воркуты.

Для повышения надежности газоснабжения межпоселковые газопроводы к ТЭЦ-2 и ЦВК будут закольцованы между собой.

– Это судьбоносное событие для жителей Воркуты, – заявил Владимир Уйба. – Также это другая экология, другое качество, безопасность и стабильность для эксплуатантов. Хочу поблагодарить ПАО «Газпром» и ПАО «Т Плюс» за огромный труд. Ими была проделана большая совместная работа, тяжелая работа в условиях Заполярья.

Лина Перова

Фото rkomi.ru