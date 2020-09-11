Темпы работ на республиканском стадионе требуют ускорения

И.о. главы Коми Владимир Уйба провел оперативное совещание по вопросам реконструкции республиканского стадиона. Совещание состоялось 10 сентября на территории спортивного объекта, который после реконструкции примет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 года.

Напомним, реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет строительная компания из Сербии. В настоящее время есть отставание от плана-графика работ. В ходе совещания Владимир Уйба, министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Некрасов и руководители подрядных организаций выработали совместные решения по ускорению темпов работ по реконструкции объекта.

– Коллеги, я не принимаю никаких отговорок. Несмотря ни на что работы должны продолжаться, – подчеркнул Владимир Уйба. – Вы не маленькие дети: когда брались за работу, понимали, в каких климатических условиях мы живем и работаем. Лето закончилось, глобального потепления не будет, ковид как был, никуда не денется. Поэтому надо принимать меры исходя из той действительности, в которой мы находимся. С момента нашей прошлой встречи вы увеличили количество работников, но этого недостаточно. Надо больше людей, чтобы до наступления холодов завершить все наружные работы.

На объекте задействовано 450 человек. Уже выполнены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах стадиона, завершен монтаж шести из восьми запланированных мачт освещения.

В данный момент ведутся работы по устройству холодоснабжения ледовой арены на основном и запасном полях стадиона, внутренняя отделка трибунных помещений, озеленение территории.

Для ликвидации отставания силами подрядной организации обеспечивается перевод привлеченной рабочей силы на двухсменный режим, привлекаются дополнительные работники из числа местных жителей.

После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун – более 8600 человек. Пять входов будут оборудованы металлоискателями, рентгенотелевизионной установкой, газоанализаторами паров взрывчатых веществ, на объекты будет установлено 290 камер видеонаблюдения.

Лина Перова

Фото rkomi.ru