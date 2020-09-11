Подготовке к зиме идет по графику

Владимир Уйба принял участие в заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Заседание в режиме видеоконференцсвязи провел из Воркуты замминистра энергетики России Евгений Грабчак. Были рассмотрены вопросы подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СЗФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба главы Коми.

Приветствуя участников заседания, исполняющий обязанности главы Коми отметил, что в регионе вопросы подготовки к отопительному периоду всегда были и остаются ключевыми вопросами жизнедеятельности:

– Климатические условия Крайнего Севера требуют от коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций максимальной ответственности, оперативной и согласованной работы. Тем более, что период между отопительными сезонами у нас очень короткий. Так, в Воркуте предыдущий отопительный сезон закончился только в июле, а уже 28 августа стартовал новый. В настоящее время отопительный период начался уже в 19 муниципалитетах республики.

По данным Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, подготовка к зиме в регионе ведется строго по графику. Обеспечивается формирование необходимых запасов топлива. В труднодоступные населенные пункты на коммунальные котельные доставлены запасы угля и дизельного топлива в полном объеме.

К работе в зимний период подготовлены 97 процентов котельных коммунального назначения, 92 процента объектов жилищного фонда, 97 процентов тепловых и 93 процента водопроводных сетей. Заменено почти 30 километров ветхих тепловых и более 30 километров ветхих водопроводных сетей.

Лина Перова

Фото rkomi.ru