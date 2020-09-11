Общественная палата запустила «горячую линию»

В рамках работы Общественного штаба по контролю за соблюдением избирательных прав граждан в Общественной палате Республики Коми начала работу «горячая линия».

В период подготовки и проведения единого дня голосования жители Коми могут позвонить по телефону 8 (8212) 304-827 и после звукового сигнала оставить свое сообщение, если они считают, что имеют место нарушения их прав. В случаях их подтверждения Общественный штаб совместно с Избирательной комиссией Республики Коми будет проводить работу по устранению этих нарушений.

Лина Перова