Проголосовать незрячим поможет трафарет

На выборах 13 сентября жителям республики с нарушениями функций органов зрения будет предоставлена возможность проголосовать самостоятельно с помощью индивидуальных трафаретов.

Их изготовлением занимаются сотрудники Специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля.

Чтобы выяснить, сколько трафаретов потребуется, были уточнены адреса проживания людей с проблемами зрения. Проголосовать самостоятельно с помощью таких трафаретов выразили желание жители Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района, Ухты и Усинска. Как сообщили в Избиркоме Коми, первая партия трафаретов уже изготовлена и отправлена в Корткеросский район и Усинск.

Трафареты изготавливаются для бюллетеней, как на региональных, так и на местных выборах, поэтому приходится подстраивать формат бумаги – клеить, резать, а также адаптировать текст бюллетеней, постараться перенести максимум информации, отметили сотрудники Специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля Иван Ефимов и Лариса Игонина.

Лина Перова

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