Дистанционка не вернется

В Коми не прогнозируется ужесточение ограничений в связи с COVID-19

По состоянию на 7 сентября в Коми лабораторно подтверждены 6787 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

За сутки добавились еще 33 заболевших. Болезнь в активной фазе переносят 828 больных, 5871 человек справился с болезнью.

В Коми ходят слухи об ужесточении ограничений (закрытии торговых центров, кафе, социальных учреждений) и возвращении школьников и студентов к дистанционному обучению. Эти слухи в традиционном видеообращении к жителям республики опроверг исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба. Он призвал доверять только информации из официальных источников и напомнил, что введение любых ограничений может быть обусловлено только ухудшением эпидситуации. Эпидситуация в республике остается стабильной, оснований для ужесточения ограничений нет.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова на своей странице в соцсети тоже обратилась к жителям республики с просьбой не верить слухам:

– Практически с начала августа ходят слухи о том, что образовательный процесс прервется, не успев толком начаться. Родительские чаты в социальных сетях наполнены тревожными сообщениями о якобы достоверной информации, полученной от серьезных источников. Родители рассказывают друг другу о том, что с 20 сентября 2020 года снова всех уводят на дистант, что уже активно формируются сухие пайки для школьников. Тем, кто начал распространять эту информацию, нужна паника, тревожное состояние общества, недоверие руководству региона и страны.

Наталья Якимова официально заявила: никаких официальных подтверждений, никаких установок сверху, никаких оснований для повторения весеннего опыта нет. Возможны точечные карантины: могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в школах. Но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая практиковалась и до 2020 года, но никогда не воспринималась так трагично, как сейчас.

Людмила ВЛАСОВА