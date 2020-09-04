«Царь Борис» в небе Заполярья

Герой Советского Союза Василий Борисов после войны трудился полярным летчиком в Воркуте

В запасниках Национального музея Республики Коми хранится уникальная коллекция фотографий, сделанных заключенным Воркутлага Федором Почкиным. Их изучением и идентификацией запечатленных на снимках людей занимается вместе с коллегами ученый секретарь музея Валентина Сова. Недавно исследователи выявили фотографию летчика, Героя Советского Союза Василия Борисова. О судьбе героя, работавшего после войны в Коми АССР полярным летчиком, Валентина Сова рассказала «Республике».

Несколько снимков из фотографической коллекции Федора Почкина посвящены агитационному перелету кандидатов в депутаты Верховного Совета Коми АССР второго созыва. Подготовка к этим выборам велась в послевоенные 1946-1947 годы, кандидаты старались проводить встречи с избирателями в самых отдаленных уголках республики. Один из таких десантов во главе с первым секретарем Коми обкома КПСС Тараненко отправился на Полярный Урал, а самолетом управлял полярный летчик Борисов. Федор Почкин запечатлел как участников этого перелета (на снимке среди группы людей, сопровождающих партийного руководителя, Василий Борисов – крайний слева), так и отдельный портрет летчика. На обороте фотографии сохранилась надпись: «Герой Советского Союза летчик В.А.Борисов. Воркута». На снимке – стройный, подтянутый военный в мундире и зимней шапке-ушанке. С левой стороны на груди хорошо просматривается «Золотая звезда» и наградная колонка. В годы войны этот человек в числе первых бомбил логово фашистов – Берлин, был грозой для немецких летчиков.

– Василий Борисов – подполковник Советской армии стал Героем Советского Союза в 1942 году, – рассказала Валентина Сова. – Василий Александрович родился 12 апреля 1913 года в селе Гора Поневиц Калязинского уезда Тверской губернии в крестьянской семье. После окончания учебы сына семья переезжает в Московскую область в город Ногинск (в то время он назывался Старый Рогожский ям, а с 1930-го – стал Богородском). В 1928 году Василий Борисов поступил в Саратовский авиационный техникум, с 1933 года продолжил учебу в Тамбовской летной школе Гражданского воздушного флота, которую окончил с отличием в 1935-м.

С этого времени началась его трудовая и боевая деятельность. Борисову было 22 года, когда он попросился на Дальний Восток, водил самолеты и вертолеты по самым трудным трассам. Там у него были первые самостоятельные полеты в Дальневосточном территориальном управлении Гражданского воздушного флота: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Летчик совершал полеты на отечественных самолетах У-2, ПО-2, ПР-2 – выполнял задания по перевозке ответственных и чрезвычайно необходимых грузов в отдаленных восточных и северных районах. Вскоре он добился перевода на Камчатку. Через год, получив долгий северный отпуск, поехал в подмосковный Ногинск, к родителям. Но и там не терял времени, поступил на курсы, где учился летать на бомбардировщике. После этого проработал на Камчатке два года.

С первых дней начала Великой Отечественной войны Борисов добивался отправки на фронт, однако пока ему приходилось заниматься переброской к передовым позициям фронта самолетов-бомбардировщиков. После седьмого полета он встретил в дивизии старого друга, аэрофлотовца и уговорил, чтобы его оставили в действующей армии. Так Борисов стал командиром дальнего бомбардировщика ИЛ-4. К июлю 1942 года майор Василий Борисов командовал звеном 750-го авиаполка авиации дальнего действия СССР. Совершил 80 боевых вылетов, в ходе которых проводил бомбардировки важных стратегических объектов во вражеском тылу.

Его друг, штурман Иван Иванович Киньдюшев в книге «К победным рассветам» из серии «Военные мемуары» вспоминал: «Душой экипажа был командир В.А. Борисов. Его часто называли рыцарем неба, а штурман эскадрильи Семен Чугуев дал ему меткое прозвище Царь Борис. Ибо небо для Василия было родной стихией, его царством».

В августе 1942 года Борисову было поручено бомбить Берлин. Интенсивная болтанка и обледенение вынудили командира освободиться от бомб над железнодорожной станцией Даугавпилс, забитой воинскими эшелонами. Спустя два дня он вновь устремился к вражеской столице. Задание было успешно выполнено. Около десяти часов длился этот трудный и опасный полет.

Он первый в полку брал на борт в полеты по 10 «стокилограммовок» и по три «пятисотки». Это было удивительно даже самому конструктору Сергею Ильюшину, который специально приехал на аэродром, долго осматривал самолет. Новшество одобрил. Борисова премировали тогда трофейным мотоциклом.

Бомбардировщик Василия Борисова, выходя на ночную охоту, бомбил Берлин, громил ближние и дальние тылы противника под Ленинградом, Воронежем, Сталинградом, Львовом. Опыт Борисова перенимали и применяли летчики полка. Особенно они пригодились в боях за Сталинград.

31 декабря 1942 года по радио был озвучен указ главнокомандующего Иосифа Сталина: «За смелость и отвагу в боях за Родину, за проявленное мужество» наградить Борисова Василия Александровича медалью «Золотая звезда» с присвоением звания Героя Советского Союза».

В августе 1943 года, когда блокада Ленинграда фактически была прорвана, немецкие войска рвались в город, стремясь разрушить его непрерывными обстрелами в отместку за свое поражение. Борисову было поручено бомбардировать фашистские батареи. Под фюзеляжем у самолета 1000-килограммовая бомба, но вдруг произошла нелепая случайность: при взлете не убралось шасси. Отбомбившись, на обратном пути летчики обнаружили, что пробита покрышка левого колеса. «Прострели и правую», – приказал Борисов штурману. С пробитыми шинами машина садится как ни в чем не бывало. Только чуть накренилась на одно крыло.

5 апреля 1944 года за два дневных и 250 ночных боевых вылетов, гвардии подполковник Борисов был представлен ко второй медали «Золотая звезда», но был награжден орденом Ленина. Всего же за годы войны Борисов совершил 284 боевых вылета, бомбил Берлин, Данциг, Кенигсберг, Будапешт, Варшаву, Хельсинки.

Из семьи Борисовых воевали пятеро, даже отчим, который по возрасту не подлежал призыву, служил писарем в штабе дивизии. Однажды под Львовом Василий случайно встретил младшего брата Александра – тот был солдатом, стоял на старте – встречал и отправлял самолеты на боевые вылеты. Василий Борисов взял брата на свой бомбардировщик стрелком-радистом, и судьба за это его отблагодарила – в самом последнем бою над Свинемюнде брат спас ему жизнь – сбил подкравшийся сзади «Фоке-Вульф-190».

В 1946 году Василий Борисов демобилизовался из армии в звании полковника. После непродолжительной службы в органах МВД в Москве вернулся на летную работу. Летал в Комсомольске-на-Амуре, Воркуте, Игарке, Салехарде, занимался геодезией и аэрофотосъемками трассы БАМа. Тогда же начал летать на вертолетах, полюбившихся ему за хорошую маневренность, не требующих взлетно-посадочных полос.

Работа в заполярной Воркуте, где Борисов проживал с 1946 по 1952 годы, – отдельная страница в биографии летчика. Здесь он возглавлял авиаотряд Северной проектно-изыскательской экспедиции МВД СССР. Об этом периоде его жизни известны небольшие эпизоды, в основном благодаря фотографиям Федора Почкина.

– Портрет Борисова, сделанный Почкиным во время предвыборной кампании в Верховный Совет Коми АССР 1946-1947 годов, с надписью на обратной стороне снимка, и вывел музейных работников на поиск информации об этом человеке, – рассказала Валентина Сова. – Совместно с членами редакционной коллегии республиканской Книги памяти удалось ознакомиться с послужным списком летчика послевоенного времени: 1952-1955 годы – начальник Управления воздушного транспорта «Дальстроя», 1955-1959 годы – начальник Магаданского авиационного предприятия, 1959-1961 годы – начальник международного аэропорта «Шереметьево». С 1961 года работал в Полярном управлении Аэрофлота, участвовал в экспедициях на Северный и Южный полюса.

В конце 1959 года Борисова назначили начальником аэропорта Шереметьево, который из военного аэродрома был преобразован в гражданское предприятие. Профессиональные и организаторские способности нового начальника позволили вскоре перестроить систему гражданской авиации, а аэропорт Шереметьево становится крупнейшим предприятие в стране.

Однако в начале 1960-х Василий Борисов убедил руководство аэрофлота, что его место – в полярной авиации, и вновь добился перевода на Север. Здесь снова сопровождал научно-исследовательские экспедиции: станции СП (Северный полюс), грузы, оборудование, людей, занимался поисками затертых льдами судов.

Однажды с риском для жизни экипаж Борисова отыскал в Северном Ледовитом океане затертое льдами у полуострова Ямал научно-исследовательское судно «Щелья» и спас группу ученых, которые уже не надеялись быть замеченными. Но эти и другие истории не разглашались, оставались под грифом «Секретно».

– Подтверждение того, что работа полярных летчиков всегда «и опасна, и трудна», можно найти в воспоминаниях фотографа Федора Почкина о малоизвестном до сих пор эпизоде авиакатастрофы над Полярным Уралом самолета Ли-2, случившейся в декабре 1948 года, – привела пример собеседница издания. – Правда, речь идет не о Борисове, а о других бывших фронтовых летчиках.

Самолет пилотировали участники Великой Отечественной войны Николай Павлович Майков и его жена Мария Константиновна Майкова (Погорелова), воевавшая на пикирующем бомбардировщике в женском авиаполку имени Героя Советского Союза Марины Расковой.

Ли-2 Майковых вылетел из Абези в Салехард 20 декабря 1948 года. Далее он должен был лететь в Новый Порт и оттуда вернуться в Абезь. Однако маршрут был изменен. В результате 21 декабря самолет вылетел из Салехарда в Мыс Каменный, взял там 12 пассажиров, вернулся в Салехард и вылетел в направлении Абези через Полярный Урал. Пассажирами были специалисты-изыскатели, проводившие работы по проектированию строительства военно-морской базы для ремонта судов. Одни летели в отпуск, другие в командировки. Для Николая Майкова это был последний рейс перед выходом на пенсию по выслуге лет. Однако самолет с пассажирами в Абезь не вернулся, а вскоре стало известно, что он разбился во время перелета через Полярный Урал в районе горного массива Райиз. Погибло семь членов экипажа и 12 пассажиров.

В Абези были сформированы две поисковые группы. Одна состояла из молодых солдат-лыжников, а вторая – из сотрудников авиаотряда во главе с пастухом-оленеводом Хатанзейским. В составе второй группы поисковиков находился друг семьи Майковых Федор Почкин. Именно этой группе удалось найти разбитый самолет и собрать тела девятнадцати его пассажиров на склоне горы Хортюсе высотой в 1340 метров. Останки погибших людей были доставлены в Абезь и захоронены в братской могиле.

В 1969 году Василий Борисов ушел на заслуженный отдых и активно включился в общественную работу: возглавил Совет ветеранов подмосковного города Лобня, посещал встречи в клубе Героев Советского Союза, стал членом комиссии по делам несовершеннолетних, председателем народного контроля. При огромной массе дел и занятости не забывал о тех, кому нужна помощь.

– Он писал откровенные письма мальчишкам, которые оступились, оказались правонарушителями, а те понимали и страшились не прислушаться к советам героя. Сколько он спас слабодушных, податливых, не имеющих чувства собственного достоинства, слабых духом, – подчеркнула Валентина Сова.

Жизненный путь Василия Александровича Борисова оборвался 20 апреля 1993 года. Герой похоронен на кладбище города Лобня, где проживал последние годы. О героическом прошлом этого человека свидетельствуют государственные награды: Звезда Героя Советского Союза, два ордена Ленина, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного Знамени, множество медалей. Девятый по счету самолет отечественного производства «Sukhoi Superjet 100» (бортовой номер RA-89009), полученный компанией «Аэрофлот», в честь героя назван «Василий Борисов».

Галина ВЛАДИС

Фото из коллекции Федора Почкина предоставлено Национальным музеем Коми