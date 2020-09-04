Начат прием заявлений о голосовании по месту нахождения

Второго сентября в участковых избирательных комиссиях начался прием заявлений граждан о голосовании по месту нахождения. Пункты приема заявлений открыты в 640 УИК, сообщили в республиканском избиркоме.

Если гражданин проживает или временно находится не по месту регистрации в пределах Коми, он может принять участие в выборах главы республики и депутатов Госсовета на любом удобном для него участке по месту нахождения на территории региона.

Чтобы воспользоваться этим правом, гражданину нужно лично, с паспортом (в период замены паспорта – временного удостоверения личности), обратиться в ближайшую участковую избирательную комиссию. В заявлении нужно указать тот избирательный участок в пределах республики, где гражданин планирует проголосовать. Избиратель, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка избирателей по месту жительства. Заявление можно подать один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по времени. Такие заявления принимаются до 8 сентября.

Адреса участковых избирательных комиссий размещены на портале избиркома Коми, также можно воспользоваться сервисом ЦИК России «Найди свой избирательный участок». Заявления граждан о голосовании по месту нахождения и голосовании на дому также продолжают принимать территориальные избирательные комиссии, отделения МФЦ и портал «Государственные услуги».

Галина ВЛАДИС

Фото komi.izbirkom.ru