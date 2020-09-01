Ижемское оленеводство на «Артефакте»

Республиканские и муниципальные музеи Коми активно осваивают виртуальное пространство и заполняют фотографиями и описаниями экспонатов популярную интернет-платформу «Артефакт». Свою экспозицию здесь создал и Ижемский районный историко-краеведческий музей. Его сотрудники представили интернет-пользователям выставку «Ижемское оленеводство». Всего на ней пока десять экспонатов, к каждому из которых дано пояснение.

–Ижемцы и оленеводство, как будто, неделимы, – рассказала «Республике» заведующая сектором по экспозиционно-выставочной работе Ижемского музея Антонина Артеева. – Мы решили, что публике будет интересно узнать про оленеводство, и подобрали самые интересные экспонаты. В перспективе мы планируем продолжить работу на «Артефакте». Расскажем здесь про традиционный ижемский костюм. У нас в музее много головных уборов, платков, сарафанов, рубах и других частей костюма. Еще в планах совместно с Национальной галереей Коми и другими музеями создать на «Артефакте» совместный проект по олене-лыжным батальонам.

Ижемцы – северная группа коми народа, которая отличается диалектными особенностями языка, хозяйством, чертами традиционной материальной и духовной культуры. Этническая группа коми сформировалась в конце XVI столетия. Переняв у ненцев оленеводство, ижемцы за небольшой срок усовершенствовали и превратили его в товарное производство, совершив в этой отрасли настоящую революцию. И в XVIII–XIX веках оленеводство стало ведущей отраслью экономики Ижмы. Они освоили и разработали совершенно уникальную модель оленеводства, совместив в своей культуре кочевые навыки ненцев, бытовую культуру русских, сохранив при этом коми культуру. Тогда нигде не было «бригадно-вахтового» способа оленеводства, такого, как у ижемцев. Основу этому дал опыт оленеводов, отказавшихся от постоянной кочевой жизни и научившихся пригонять стада на зимний период к своим селам.

Ижемцы внесли в оленеводство сроки кочевания, время и пути движения, круглосуточную охрану от волков собаками, от рассеивания и потери оленей. При этом со стадом ходили только пастухи, остальная семья жила в селе. Был улучшен чум, усовершенствованы одежда и обувь оленевода. Развили производство замши из оленьих шкур.

К началу ХХ столетия, по официальным данным, численность оленьих стад ижемцев составляла более 300 тысяч голов, а по неофициальным – полмиллиона. В публикации 1865 года указано, что в Ижме редкий хозяин не имеет от пятисот до тысячи голов оленей. Ижемцы стали торговать не только на обширных территориях европейского севера и Зауралье, но и в обеих российских столицах, и даже в Париже и в Лондоне. К началу XX века изьватас освоили всю среднюю Печору, бассейны Колвы и Усы, основали поселения в большеземельской тундре, на Кольском полуострове и в низовьях реки Оби.

В рамках реализации национального проекта «Культура» к платформе «Артефакт» присоединились более десяти музеев республики. Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой выставил на «Артефакт» уже вторую свою коллекцию. В минувшем июле музей представил здесь уникальную коллекцию художественного литья Нювчимского чугунолитейного завода. Сейчас Сыктывдинский музей разместил на российской платформе коллекцию фотографий коми народных музыкальных инструментов «Коми йöзкостса ворсанъяс». Ее основу составляют работы известного мастера Владимира Павлова. Всего в музее более двух десятков его работ. Пятнадцать инструментов представлены на «Артефакте». Посетители сайта узнают, что такое коми сигудöк, зиль-зёль, тотшкöдчан, сюмӧд буксан и другие музыкальные инструменты.

Об ижемском оленеводстве на «Артефакте» рассказывают десять экспонатов. Это костяной наперсток, малица, сумка тучу и сумка-падко, янгерч, пимы, пояс оленевода – тасма и копоушка, станок для выделки шкур и нарты. Каждый из экспонатов сопровождает описание. В частности, вот что написано про малицу: «Надевается она мехом внутрь. Малица представляет собой широкую одежду с пришитыми к ней шапкой и рукавицами. Длина — ниже колен. Капюшон при необходимости легко снимается с головы и откидывается назад, сшит из двухслойного белого пыжика. Покрой малицы довольно широкий. Передняя часть и спина сшиваются из цельных кусков шкуры, книзу они слегка расклешены. Рукава расширяются к проймам. Для предохранения от сырости, грязи и солнца поверх малиц носят маличные рубахи из сукна или иной плотной материи разных цветов».

Малоизвестный широкой публике янгерч – это устройство в виде деревянного бруска, вогнутой формы с короткой ручкой. Его использовали для сбивания, выколачивания снега с поверхности чума, постелей и с нюков.

Напомним, платформу для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности федеральное министерство культуры разработало еще несколько лет назад. В этом году из-за введения режима самоизоляции и запрета на посещение музеев платформа стала востребованной, и подавляющее большинство российских музеев выложили и выкладывают на ней снимки своих экспонатов.

Артур АРТЕЕВ

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