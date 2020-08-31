Александр Бурцев: «Терроризм можно одолеть лишь сообща»

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. О том, какие меры принимаются в Коми для противодействия терроризму и экстремизму «Республике» рассказал председатель регионального Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в республике Александр Бурцев.

– Международный День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен 3 сентября в память о жертвах террористов в школе Беслана. Тогда, в 2004 году, атака террористов на беззащитных школьников и учителей в День знаний стала для большинства россиян шокирующей неожиданностью. Насколько сейчас обеспечена антитеррористическая защита школ в Республике Коми? Есть ли в нынешней непростой финансовой ситуации средства на выполнение профилактичских мероприятий?

– Трагедия в Беслане во многом изменила жизнь всей страны. Стало ясно, что необходимо обеспечивать высокий уровень антитеррористической защищенности образовательных организаций, оборудовать их инженерно-техническими средствами и системами охраны. Это очень важная работа, от ее выполнения во многом зависит безопасность наших детей. И, как вы понимаете, эта работа требует большого объема финансовых средств.

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми уже не первый год проводит системную работу по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Так, в 2018 году в рамках государственной программы республики «Развитие образования» перераспределены средства на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в объеме 13 миллионов рублей. Дополнительно в 2018 году правительством региона принято решение о выделении из республиканского бюджета дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в объеме 100 миллионов рублей в 2018 году и 209,3 миллиона рублей в 2019 году.

В 2020 году бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях в общем объеме 72,5 миллиона рублей. За счет этих средств муниципалитеты проводят работы как по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий образовательных организаций, так и по обеспечению пожарной безопасности.

На создание безопасных условий, в том числе на обеспечение антитеррористической защищенности в подведомственных государственных организациях региона, в марте-июне 2020 года в рамках реализации государственной программы Республики Коми «Развитие образования» выделено 27,5 миллиона рублей. Эти средства направлены на выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Это установка (модернизация, замена) систем видеонаблюдения, оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, контроля и управления доступом, охранной сигнализации, наружного охранного освещения, установка средств тревожной сигнализации (кнопок экстренного вызова полиции), оборудование помещений для охраны.

Таким образом, в 2020 году на выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, в том числе антитеррористической защищенности образовательных организаций, направлены целевые средства республиканского бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» в общем объеме 100 миллионов рублей.

Кроме того, в образовательных организациях реализуется комплекс мер по противодействию распространению идеологии терроризма среди молодежи. Например, регулярно проводятся опросы об отношении к терроризму, как способу решения социальных, экономических, политических религиозных и национальных проблем и противоречий. Осуществляется контроль за деятельностью неформальных молодежных объединений и сообществ. Проводятся личные беседы с обучающимися и их родителями, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Ведется мониторинг деятельности некоммерческих организаций в сфере молодежной политики на предмет наличия фактов подозрительной или противозаконной деятельности. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами для своевременного пресечения выявленных угроз террористического характера.

Подводя итоги, могу сказать, что руководство республики уделяет должное внимание обеспечению безопасности образовательных организаций и выделяет для этого средства. Естественно многое зависит от людей на местах. Аппарат Антитеррористической комиссии в Коми регулярно организует выезды комплексной группы в муниципалитеты для проведения тренировок по антитеррору. Могу сказать: там, где люди добросовестно относятся к своим обязанностям, все в порядке. Необходимо помнить, что общественная безопасность, в том числе и антитеррористическая защищенность, зависит от каждого из нас.

– Сейчас идеология терроризма и экстремизма распространяется, в основном, через интернет. Детей, да и некоторых взрослых, необходимо ограждать и от угроз во всемирной «паутине». Какие меры предпринимаются, чтобы противостоять виртуальному воздействию экстремистов и террористов?

– В республике проводится обширная кампания по защите информационного пространства от влияния идеологии терроризма. Выявлена и пресечена деятельность 63 интернет-ресурсов и 38 «вэб-зеркал», содержавших террористические и экстремистские материалы. Проведены лекции и занятия с молодежью по кибербезопасности и поведению в сети интернет. Подготовлены и распространены методические рекомендации по противодействию идеологии терроризма в интернете, в особенности в социальных сетях и мессенджерах.

В настоящий момент эта работа не останавливается даже несмотря на пандемию коронавируса. Важная роль в противодействии виртуальному терроризму и экстремизму принадлежит средствам массовой информации, которые ведут информационную контртеррористическую пропаганду. Не зря ведь говорят: «Предупрежден – значит, вооружен!» Сейчас мы живем в мире, где действенным «оружием» против идеологии террористов является информированность людей.

В связи с особенностями этого года, когда школьники перешли на дистанционное обучение, возросла и необходимость антитеррористической и антиэкстремистской работы в соцсетях. Поэтому аппарат АТК в Коми предложил администрациям всех муниципалитетов региона организовать в социальных сетях сообщества (группы) по противодействию терроризму и его идеологии. Сейчас часть сообществ уже действуют, содержание групп совершенствуются.

Надежный заслон в сети интернет ставит территориальное подразделение Роскомнадзора России. Управление ежедневно проводит мониторинг источников, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, а также интернет-источников, не зарегистрированных в качестве СМИ. При осуществлении мониторинга СМИ проанализированы 1654 выпусков печатных, электронных и сетевых средств массовой информации, в том числе и по выявлению материалов с признаками экстремизма. С января 2020 года проведено 49 профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, в том числе и в дистанционном формате. Управлением ведется работа на постоянной основе по внесению в специальный реестр интернет-ресурсов, содержащих экстремистские материалы, признанные таковыми в судебном порядке и внесенные в федеральный список экстремистских материалов, а так же интернет-ресурсов, содержащих информацию, признанную судом запрещенной к распространению на территории страны.

По судебным решениям управление за полугодие включило в реестр более 600 доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, имеющих материалы с нарушениями. За шесть месяцев в управление поступило шесть обращений граждан об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушениями закона. Региональное управление Роскомнадзора по всем поступившим обращениям направило уведомления в прокуратуру республики и в УМВД по Сыктывкару для принятия мер реагирования.

– Первого сентября дети наконец-то пошли в школу после долгого периода дистанционного обучения и летних каникул. Какие основные правила безопасного поведения за стенами родного дома, на ваш взгляд, должны напомнить им родители?

– Я уверен, что такие правила полезно вспомнить и самим родителям. Все они, напомню, есть в открытом доступе на сайте Национального антитеррористического комитета, на официальном портале республики в разделе «Деятельность Антитеррористической комиссии в Республике Коми». Эти материалы проверены специалистами, им можно доверять.

Мы только что говорили о том, что идеология террористических организаций «перебралась» в интернет. Там постоянно ведут поиск возможностей для вовлечения молодежи в преступную деятельность, для вербовки юношей и девушек. В связи с этим родителям необходимо уделять особое внимание тому, как их дети используют интернет, какие сайты и группы в соцсетях посещают. Необходимо убедить ребенка рассказывать взрослым о любых угрозах, которые поступают к нему по интернету, о любой настораживающей информации, на которую он наткнется. Информацию о том, как распознать вербовщика террористов, опасный контент, пожаловаться на противоправный материал также можно найти на официальном портале в разделе «Деятельность Антитеррористической комиссии в Республике Коми».

За время самоизоляции и дистанционного обучения значительная часть нашей жизни переместилась в интернет, и, еще раз подчеркну, контроль над общением ребенка в виртуальном пространстве очень важен. Но нельзя забывать и о его реальных друзьях, интересах вне сети. Родителям необходимо знать, где находится их ребенок, как и с кем проводит свободное время.

Следует напоминать детям и основные правила безопасности. Во-первых, классическое – не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них «подарки», а также сумки, свертки, коробки и прочие подозрительные предметы. Несовершеннолетние должны понимать, что о любом подозрительном предмете, о любой подозрительной ситуации надо немедленно сообщать взрослым. Если речь идет о школе – директору.

Конечно, будет очень хорошо, если взрослые прислушаются к этим рекомендациям и напомнят детям правила безопасности – слова, сказанные родным человеком, произведут на ребенка более сильное впечатление. Ученики среднего и старшего звена со всей необходимой информацией могут ознакомиться самостоятельно: в учебных заведениях республики всех уровней размещены информационные плакаты и памятки по действиям при угрозе совершения или совершении террористического акта на объекте

Аппарат Антитеррористической комиссии ежегодно осуществляет изготовление и распространение печатной продукции антитеррористической тематики. В этом году уже изготовлено 10,5 тысячи экземпляров, сейчас проходят необходимые процедуры по изготовлению еще 14 тысяч экземпляров. Эти материалы направляются в муниципальные и государственные учреждения по всей республике.

– В мае этого года президент страны Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». В этом документе экстремизм назван одним из основных источников угроз национальной безопасности. В чем его опасность для государства и актуальна ли эта проблема для Республики Коми?

– Решением президента России от 28 ноября 2014 года утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Реализация ее положений на территории Коми осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Республике Коми на 2015-2020 годы. В этом году президент своим указом внесение изменения в предыдущую редакцию.

Понять, почему экстремизм выделяется как один из источников угроз можно из текста этого документа. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности нашей страны, сохранению основ ее конституционного строя, а также межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному единению, политической и социальной стабильности.

Увы, распространение радикализма среди отдельных групп населения пока остается актуальной проблемой. Проявлению экстремизма способствуют как внешние факторы, так и внутренние. Если не уделять внимания купированию этих факторов, не организовывать противодействие экстремистам и радикалам, то целостность государства может быть нарушена. Думаю, комментарии здесь излишни.

На протяжении всей своей богатой истории Коми край являлся перекрестком цивилизаций, местом, где представители различных культур и традиций жили в мире и добрососедстве. Сегодня в нашей республике живут представители более чем 130 национальностей. Национальные культуры народов, проживающих в Республике Коми, развивались и продолжают успешно развиваться, сохраняя свое разнообразие, самобытность и неповторимость, внося свой важный вклад в развитие общероссийской и мировой культуры.

Но и Коми, несмотря на многовековой опыт плодотворного сосуществования представителей различных народов, культур и религий, не свободна от экстремизма. Только в первом полугодии 2020 года выявлены 24 жителя региона, разместивших на своих страницах в социальных сетях материалы террористического и экстремистского характера. Возбуждены девять уголовных дел в отношении восьми жителей региона, причастных к размещению в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, публичному оправданию терроризма, реабилитации нацизма. Как видите, есть угроза – есть и соответствующее реагирование.

– Какую, на ваш взгляд, роль могут сыграть общественные организации, волонтеры в противодействии идеологии экстремизма и терроризма? Планируется ли их привлечение к этой работе?

– Общественные организации к этой работе уже привлекаются. В учебных заведениях республики проведены профилактические мероприятия с иностранными студентами в форме бесед и классных часов. Например, в прошлом году, с гражданами, прибывшими в Коми из стран Центральной Азии для обучения в организациях высшего и среднего профессионального образования, проведены более 70 мероприятий, 10 – с помощью представителей общественных организаций.

В СМИ и интернете распространяются информационные материалы в области противодействия идеологии терроризма, созданные с привлечением представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций региона.

Представители национально-культурных автономий и объединений, военно-патриотические объединения ДОСААФ также участвуют в выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми.

– В июне на очередном заседании республиканской Антитеррористической комиссии обсуждались именно результаты реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы. Какую оценку получили проведенные мероприятия?

– Для начала немного истории. Реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы позволила сформировать законодательные и организационные механизмы противодействия идеологии терроризма. Организовано кадровое, методическое и научное обеспечение данной деятельности, к ее осуществлению привлечены органы местного самоуправления.

В результате осуществления комплекса адресных профилактических мероприятий сокращено количество российских граждан, выезжающих за рубеж для участия в деятельности международных террористических организаций (МТО).

Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку которых включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма. Заметно вырос объем, и повысилась действенность подготовленных информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности.

Разработка механизмов защиты информационного пространства позволила существенно ограничить возможности для проникновения в интернет материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность.

Проведенная работа способствовала снижению уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирования системы оказания на них профилактического воздействия. Число преступлений, характеризующих террористическую активность в субъектах Российской Федерации, в том числе за счет указанной работы, уменьшилось с 2013 года более чем в восемь раз. Увеличилось количество граждан, склоненных к отказу от террористической деятельности. Разобщены организованные источники распространения идеологии терроризма внутри страны.

В то же время активная пропагандистская и вербовочная деятельность участников МТО, базирующаяся на искажении традиционных религиозных постулатов, принимает новые организационные формы, для ее ведения используются современные средства коммуникации. Объектами вербовочных устремлений членов МТО зачастую становятся иностранные граждане, прибывшие по каналам трудовой миграции. Расширяется география террористических проявлений, которые фиксируются во всех федеральных округах.

В ноябре 2018 года президент России утвердил Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. Его действие направлено на реализацию положений стратегии национальной безопасности, концепции противодействия терроризму в стране, а также других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий комплексного плана является защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористов.

Я остановился только на основных мероприятиях, исполнителями которых являются как территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти, так и муниципалитеты. Проблемы противодействия терроризму постоянно находятся в центре внимания председателя Антитеррористической комиссии в Республике Коми – главы региона.

Я считаю, что сейчас оценку нашей работе давать преждевременно. Выявляются проблемные вопросы, мы их обобщаем и находим решения совместно с исполнителями. Примером такой работы можно назвать практику совершенствования конкретных мероприятий. В частности, в муниципалитеты направлены методические сценарии классных часов и внеурочных мероприятий для педагогических работников образовательных организаций по исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы. Эти сценарии разработаны ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми. Эти материалы позволят более качественно провести занятия по противодействию идеологии терроризма с учениками.

– Ежегодно в День солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных учреждениях проводятся тематические мероприятия. Что бы вы сказали школьникам, если бы вдруг оказались на таком мероприятии? Как охарактеризовали бы терроризм и террористов?

– В День солидарности в борьбе с терроризмом россияне отдают дань памяти соотечественникам, погибшим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе, при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, терактах в Тушино и столичном метро, в городском транспорте в Волгограде и в Санкт-Петербургском метрополитене.

Говорить о терроризме непросто, но необходимо, чтобы даже дети знали, насколько это ужасное и разрушительное явление. Там, где террор, там смерть, искалеченные люди.

Террористические акты не только влекут за собой человеческие жертвы и материальные потери, но и создают ситуации для зарождения вражды между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.

Террористы – это крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все они – преступники, хотя очень часто прячутся за красивыми словами. Но этим словам верить нельзя.

Надо понимать, что от действий террористов страдают невинные люди, которые идут на работу, посещают культурные центры или просто спят в своих домах. Одно мгновение – один взрыв – сотни и тысячи разрушенных жизней.

Распространению терроризма способствуют низкие моральные качества и аморальный образ жизни молодых людей и подростков, которых организаторы терактов вербуют за деньги для исполнения актов террора. Беспечность, безразличное отношение некоторых граждан к образу жизни и поведению людей, опустившихся на дно жизни. Невнимательность и безразличие к подозрительным предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами.

Важно помнить, что терроризм можно одолеть лишь сообща. Российская история и весь мировой опыт говорят о том, что для эффективной борьбы с терроризмом нужна консолидация общества и государства, участие каждого гражданина в борьбе за безопасность Отечества. Сегодня жизненно важна общественная, гражданская поддержка борьбы с терроризмом до полной победы над ним, до полного исчезновения этого чудовищного явления.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлены Комитетом ГО и ЧС РК