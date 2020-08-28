Записаться к врачу можно по бесплатному номеру

Жители Коми могут записаться на прием или уточнить информацию о работе медицинских учреждений по единому номеру. Звонки на номер 8-800-550-00-00 бесплатны для абонентов всех операторов связи из любой точки республики, сообщили в Минздраве региона.

Ежемесячно специалисты справочной службы отвечают от 15 до 20 тысяч вызовов. Многоканальная линия позволяет снизить время ожидания и обслуживать одновременно несколько обращений. Наибольшее количество звонков традиционно поступает в понедельник, четверг и пятницу, когда формируется расписание приемов врачей.

— В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации номер 8 800 550 00 00 использовался в качестве горячей линии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы возобновляем работу плановой медицины и для удобства жителей Республики запускаем запись на прием к врачу по единому номеру, — отметили в Минздраве Коми.

Номера формата 8-800 актуальны для организации колл-центров в различных областях, не только в сфере медицин, подчеркивают в компании «МегаФон», которая предоставляет услугу ведомству. Это решение позволяет оперативно организовать горячую линию или предоставить справочную информацию клиентам коммерческих и ведомственных организаций, а количество операторов и линий связи можно регулировать в зависимости от роста нагрузки.