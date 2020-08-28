Против экстремизма со школьной скамьи

25 августа в мэрии Сыктывкара прошло заседание оперативного штаба, участники которого обсудили вопросы реализации мероприятий в рамках стратегии национальной политики России, формирования толерантности и профилактики экстремизма у школьников, а также миграционную ситуацию в столице Коми.

Как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара, особое внимание было уделено организации работы по правовому воспитанию несовершеннолетних, в том числе формированию установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактике различных видов экстремизма. Сейчас эта серьезная тема актуальна для всех школьников и родителей, противодействие экстремизму активно осуществляется во всех школах региона.

Все образовательные организации в Сыктывкаре информируют учеников об азах толерантности и веротерпимости. В начальных классах ведется курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Для содействия этнокультурному и духовному развитию народов России ежегодно проводится фестиваль детского художественного творчества «Юное дарование» с общим охватом более пять тысяч детей.

По словам исполняющей обязанности начальника управления образования администрации Сыктывкара Елены Геллерт, в прошлом учебном году выросло количество детей, изучающих коми язык как родной, что является хорошей тенденцией.

В школах проводится работа по информационной безопасности, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и правовому просвещению учащихся и родителей. Также регулярно проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.

Светлана СОЛОВЬЕВА