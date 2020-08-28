Контракт на выгодных условиях

С начала года в Коми заключен 2831 социальный контракт. Из этого числа: 1465 человек заключили его, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию, 440 человек проходят профессиональное обучение, 730 человек ищут работу, 196 человек зарегистрировались в качестве ИП. Такую информацию 20 августа на заседании правительства региона озвучил исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Коми Валерий Коротин.

Напомним, соцконтракт – это соглашение, которое заключается между малоимущим и центром соцзащиты на срок от трех месяцев до года при согласии всех совершеннолетних членов его семьи. Малоимущему выплачивают пособие, а он выполняет мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации.

Главным условием контракта является наличие у гражданина статуса «малообеспеченный». Большая информационная работа по ознакомлению клиентов с новой услугой была проведена во всех центрах занятости республики. Каждому безработному вручали буклет с подробным описанием всех направлений и возможностей соцконтракта, проводили устные консультации. Особенно актуально это направление поддержки для сельских жителей. Ведь значительная часть безработных на селе являются малоимущими, а социальный контракт – это возможность для человека выбраться из «ямы» безденежья, найти работу или обучиться, заплатить стоимость медосмотра при поступлении на работу.

Одним из первых участников социального контракта в Ижемском районе по направлению «трудоустройство» стал клиент Центра занятости населения Юрий Янзинов. Юрий живет в селе Ижма. На протяжении более 14 лет периодически обращался в Центр занятости. По направлению службы занятости обучился сначала на курсах водителей, а позже получил профессии «оператор технологических установок» и «стропальщик». Несколько раз ему помогали трудоустраиваться на временные работы. Мужчина всегда стремился найти постоянную работу с достойной заработной платой. Благодаря соцконтракту ему это удалось.

– Через центр занятости я получил профессию стропальщика, – рассказал Юрий «Республике». – Профессия, конечно, востребованная, но везде требуют стаж работы по профессии, а у меня его нет. Долгое время работал в охранном предприятии, но предприятие закрыли. А вновь устраиваться в охрану не хотелось: все же я люблю настоящую мужскую работу. Какое-то время подрабатывал чем придется. В очередной раз в Центр занятости обратился 30 декабря, в канун Нового 2020 года. В анкете указал, что готов на любую работу. А в январе, когда пришел на консультацию, директор ЦЗН рассказала мне о социальном контракте. Я понял, что это возможность, которая позволит мне решить временные финансовые трудности. Больше всего меня заинтересовало то, что средствами социального контракта я могу распоряжаться сам. Сразу согласился, прошел на пособие по соцконтракту медосмотр и вскоре устроился на работу в ООО «СПАСФ Природа» аппаратчиком УЗГМ. Занимаюсь утилизацией замазученного грунта. Успешно прошел испытательный срок. Работа мне нравится, и зарплата достойная. Я очень благодарен сотрудникам Центра занятости и Центра социальной защиты за оказанную помощь.

В свою очередь в Княжпогостском центре занятости в рамках соцконтрактов взяли курс не только на поддержку малоимущих, но одновременно и на поддержку индивидуальных предпринимателей, бизнес которых серьезно пострадал во время режима самоизоляции.

– Помимо помощи в поиске работы, в рамках соцконтракта мы занимаемся организацией профессионального обучения и переобучения, – рассказал и.о. директора Княжпогостского районного центра занятости населения Роман Дымов. – Мы в рамках соцконтракта переобучили 15 человек. Из них пять обучились на продавцов-кассиров без отрыва от производства и продолжают работу в качестве стажеров по новой профессии. Это выгодно как самому работнику, так как он значительно увеличивает свой профессиональный потенциал – ведь работник-универсал всегда в большей цене. Выгодно это и предпринимателю, так как за период стажировки тех, кто прошел обучение, компенсируется часть их заработной платы. Таким образом, мы стараемся помочь индивидуальным предпринимателям удержаться на плаву в это трудное для них время. Семь сотрудников ИП Дуб Е.В. прошли обучение и получили дополнительные профессии «кондитер» и «бухгалтер». Теперь они проходят стажировку, а работодателю тоже возмещается часть их зарплаты. Среди стажеров есть как те, кто уже работал у предпринимателя и после повышения квалификации продолжил трудиться по новой профессии, так и те, кто только что трудоустроились после обучения.

Двум жительницам Емвы – Юлии Спиридоновой и Елене Дейниченко – соцконтракт помог в трудное время поиска работы. Сейчас Юлия Спиридонова уже месяц работает оператором ЭВМ территориального отдела ЗАГСа.

– Я в течение полугода состояла на учете в Центре занятости в поисках работы, – рассказала «Республике» Юлия. – Потом я узнала о возможности заключения соцконтракта. Мне пояснили, что я буду получать ежемесячную выплату при условии, что в течение полугода трудоустроюсь. Это меня очень стимулировало: ведь я могла не тревожиться, спокойно жить и спокойно искать работу. И я нашла эту работу в районном ЗАГСЕ. Конечно, когда есть такая поддержка, человеку хочется оправдать доверие: ведь государство идет нам на уступки, и было бы стыдно не ценить это.

Елена Дейниченко по образованию – продавец. Долго жила и работала в Ростове. Вернулась в Емву и встала на учет по безработице. Соцконтракт стал для нее огромной поддержкой. Сейчас она работает уборщиком помещений в местном тубдиспансере.

– Естественно, такая форма помощи очень эффективна, – говорит Елена. – Отсутствие работы и постоянного заработка – это же всегда стресс. А эта поддержка позволяет искать работу, не впадая в депрессию из-за страха, что деньги кончаются, а работы все еще нет.

Продавец обувного магазина в Емве Ирина Городецкая заключила соцконтракт для повышения квалификации. Отучилась три месяца без отрыва от производства. К профессии продавца прибавилась еще профессия кассира.

– Во-первых, я приобрела больше профессионального опыта, а это дорогого стоит, – говорит она. – Кроме того, когда была самоизоляция, мне эти деньги очень помогли.

Галина ГАЕВА

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