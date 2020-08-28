Чужие здесь не ходят

Школы и детские сады проверили на безопасность

После долгого периода самоизоляции и дистанционного обучения родители и дети еще больше волнуются перед началом нового учебного года. Речь идет не только о переходе учебных и воспитательных процессов в оффлайн, но и об обеспечении безопасности этих процессов. Эта тема обсуждались накануне Дня знаний в ходе тематической прямой линии в Общественной приемной главы Коми.

Как сообщили участники мероприятия, с 3 по 14 августа была проведена комиссионная проверка всех муниципальных образовательных организаций Сыктывкара, в том числе и на предмет антитеррористической защищенности. По выводам проверяющих, необходимые меры безопасности, в том числе и антитеррористической, в школах, организациях дополнительного образования и детских садах приняты. По словам консультанта отдела общего образования управления образования мэрии Сыктывкара Татьяны Меньшиковой, сейчас проводятся обучение и инструктажи педагогического состава школ и технического персонала.

В период подготовки к новому 2020-2021 учебному году на объектах дошкольного образования будут организованы регулярные проверки и осмотры всех чердачных и подвальных помещений. Проверяться будут все служебные и подсобные помещения, пути эвакуации, установлен постоянный контроль над территорией.

Одна из жительниц Сыктывкара обратилась с волнующей ее проблемой: в школы города учеников пропускают по электронным пропускам (карточкам), а в школе, где учится ее ребенок, такой системы нет. Сыктывкарка поинтересовалась, куда надо обратиться, чтобы и в этой школе установили такую систему, которая не позволит чужим проникнуть в здание.

Татьяна Меньшикова пояснила, что родители учеников этой школы тревожатся напрасно: система управления контроля доступом (турникет) уже установлена, заработать с электронными пропусками она должна была уже весной этого года, но из-за самоизоляции и дистанционного обучения процесс затянулся. С 1 сентября классные руководители начнут выдавать ученикам пропуска. Поскольку дети бывают довольно рассеяны, прописан строгий порядок на случай утери «карточки»: родители должны сообщить о потере администрации школы, чтобы карточку немедленно заблокировали – если ее найдет посторонний, он не сможет проникнуть по чужому пропуску в школу. Если ребенок пришел на уроки и уже у турникета понял, что потерял (забыл дома) пропуск, его, конечно же, пропустят в школу. Но лучше все-таки не забывать и не терять карточку.

По мнению директоров школ города, на данный момент одна из основных задач: именно обеспечить строгий пропускной контроль. Сама система уже создана, но остались люди, которые регулярно пытаются нарушить установленные требования – и это не террористы, не злоумышленники, а родители учеников. По словам педагогов, иные заботливые родители пытаются буквально прорваться в школу, чтобы «проводить» ребенка до класса. Одна из участниц прямой линии заверила, что путь до класса ребенок, даже первоклассник, сможет проделать сам, и на этом пути угрозы ему не встретятся. Достаточно будет довести ученика до школы, дальше он попадет под действие той самой годами создававшейся системы безопасности. Школы оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, противопожарной сигнализацией, в образовательных учреждениях трудятся люди, обученные работать с детьми, они при возникновении у малыша любого затруднения придут на помощь.

Участники прямой линии согласились с тем, что не все родители с пониманием относятся к требованиям безопасности: в первую очередь потому, что их выполнение все-таки сопровождается некоторыми неудобствами и затратами времени. Например, если раньше к школе можно было подойти с любой, удобной для родителя и ученика, стороны, то теперь, когда в целях безопасности образовательные учреждения ограждены заборами, надо дойти до единственного входа. Точно так же отнимает время и процедура прохода в школу. Педагоги дали один совет – принять эти требования как норму и признать, что все эти ограничительные меры принимаются для безопасности детей.

Для тех родителей, которые по каким-то причинам не готовы выполнять установленные законом требования безопасности, склонны устраивать скандалы или «прорываться» в здание, предусмотрена административная ответственность, о которой не без удовлетворения напомнили педагоги.

В декабре 2019 года были внесены изменения в главу 20 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Эта глава дополнена статьей 20.35 (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций. Полностью статья 20.35 КоАП РФ вступила в действие с мая этого года.

Теперь за воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, гражданин может быть оштрафован на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Реального случая привлечения родителей учеников к ответственности за такие нарушения в связи с дистанционным обучением и летними каникулами пока не было, но не исключено, что такие факты появятся в новом учебном году. Во всяком случае, педагоги припомнили случай из практики, когда, чтобы призвать к порядку родителя, разгневанного необходимостью выполнять требования безопасности, пришлось вызывать полицию.

Хотя та же статья 20.35 КоАП предусматривает наказание и непосредственно для лиц, обязанных следить за антитеррористической защищенностью объекта, если они относятся к выполнению своих обязанностей с прохладцей. Например, по мнению юристов, к административной ответственности с перспективой выплаты солидного штрафа могут быть привлечены собственники объекта за отсутствие паспорта антитеррористической защищенности. В этом документе отражены сведения о том, как организована антитеррористическая безопасность объекта. Разработка этого документа необходима для того, чтобы можно было оценить конкретный объект в плане недопущения террористических актов или минимизации их последствий для здоровья и жизни людей, находящихся на территории объекта. В паспорте представлены возможные сценарии развития кризисных событий, указаны слабые места в плане защищенности объекта и варианты их защиты и выхода из кризисной ситуации.

Представители школ и дошкольных учреждений не отрицали, что процедура оформления и согласования паспортов антитеррористической защищенности далась им нелегко, поскольку пришлось буквально осваивать новое дело. Но на данный момент во всех образовательных организациях Сыктывкара имеются паспорта безопасности, согласованные с отделом вневедомственной охраны, региональными управлениями МЧС и ФСБ России.

В ходе прямой линии прозвучал и вопрос о том, как защищены школы от появления на уроках детей с коронавирусной инфекцией. По мнению родителей, коронавирус куда опаснее гриппа, и один ребенок с новой инфекцией может заразить множество школьников.

Участники прямой линии заверили, что ребенок с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-19 в школу не попадет, потому что будет лечиться дома или в больнице. Если же в школу попытается пройти ребенок с повышенной температурой и признаками простуды, то, в теории, он должен быть остановлен на входе. Для всех образовательных организаций закуплены бесконтактные термометры, для обеспечения безопасности на входе в здание должна проводиться термометрия. Ребенка с «простудными» симптомами не допустят до занятий, педагоги вызовут родителей и передадут им школьника.

Но родителям рекомендовали не отправлять в школу ребенка с признаками инфекции, а сразу вызвать врача.

Людмила ВЛАСОВА

Фото 53news.ru