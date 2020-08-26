Защита от гриппа в эпоху коронавируса

27 августа в Коми должна поступить партия вакцин против гриппа, вакцинация будет производиться в рамках Национального календаря профилактических прививок бесплатно для граждан, которые находятся в группе риска. В течение недели вакцину доставят во все города и районы республики. Вакцинация должна быть завершена к 1 октября. Особенности вакцинации от гриппа в эпоху распространения коронавируса обсуждались в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы региона.

Медики единодушны: вакцинироваться от гриппа, когда вокруг «гуляет» коронавирус, не только можно, но и нужно. Пока нет данных о том, может ли человек заразиться и гриппом, и коронавирусом, и какие последствия вызовет возможное «наложение» этих инфекций друг на друга. Поэтому врачи уверены, что сейчас, когда еще нет вакцинирования от коронавируса, надо защититься хотя бы от гриппа. Тем более, что рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Коми уже отмечен. В сентябре ситуация только обострится, в первую очередь в связи с тем, что дети пойдут в школы и детсады, а в детских коллективах вирусы распространяются быстро.

По данным начальника отдела эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Ромэна Галимова, в августе в республике регистрируется уровень заболеваемости ОРВИ на пороговом уровне за счет взрослых и школьников. Детей дошкольного возраста среди заболевших мало. Дети школьного возраста по числу заболевших – буквально на эпидпороге. А по количеству заболевших среди взрослых эпидпорог превышен.

По мнению представителя Роспотребнадзора, такая ситуация связана не с каким-то необычным увеличением числа заболевших, а с изменением отношения к симптомам ОРВИ в связи с распространением коронавируса. То, что медики годами пытались внушить жителям Коми, COVID-19 очень доступно «объяснил» буквально за полгода: если появились симптомы ОРВИ – повышенная температура, кашель, насморк – не надо идти на работу, необходимо сразу обратиться к врачу. Да и тут сработала не столько сознательность граждан, сколько ограничительные меры, применение которых полностью изменило отношение работодателя к «трудовым подвигам» чихающих и кашляющих сотрудников.

Если раньше появление на работе с признаками инфекции в ряде организаций не только не запрещалось, но даже приветствовалось, то сейчас многие работодатели, соблюдая требования Роспотребнадзора, просто не пускают «температурящего» сотрудника на работу. В итоге человек вынужден обращаться к врачу, чтобы получить законное обоснование отсутствия на работе – больничный. В связи с этим и фиксируется рост числа заболевших среди взрослых. Но медики расценивают это как в чем-то положительный результат: больной не заражает коллег, не занимается самолечением (подчас с использованием сомнительных средств), а выздоравливает дома, выполняя рекомендации врача.

Участники прямой линии отметили, что на фоне опасности последствий коронавируса важно не забывать, что грипп и ОРВИ – тоже отнюдь не безобидные заболевания, дающие множество серьезных осложнений. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от всех вариантов вируса гриппа во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек (большинство из них – люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания).

Если в прошлом необходимый уровень вакцинации в Коми составлял 50 процентов, то в этом году с учетом эпидемиологической обстановки надо вакцинировать 60 процентов жителей региона – это 492 300 человек. С учетом увеличения количества вакцинируемых за счет средств республиканского бюджета дополнительно будет приобретено 70 тысяч вакцин.

Вакцинироваться бесплатно будут дети старше шести месяцев, школьники, студенты вузов и ссузов, медики, работники образовательных учреждений, транспорта, торговли, общепита, пищевой промышленности, коммунальной сферы, призывники, беременные. Также возможность бесплатной вакцинации есть у граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, метаболическими нарушениями и ожирением. Как пояснили врачи, у людей с такими заболеваниями грипп и ОРВИ часто приводят к тяжелым осложнениям, поэтому им лучше заранее принять меры для защиты от болезней. Защита от гриппа нужна и людям старше 60 лет. Верхнего возрастного порога для вакцинации от гриппа нет, но в любом случае процедура эта производится после осмотра у врача.

Заместитель главврача сыктывкарской городской поликлиники №3 Ирина Бабушкина сообщила, что из-за коронавируса людям старше 65 лет по-прежнему рекомендуется оставаться дома на самоизоляции, поэтому и вакцинироваться от гриппа они смогут на дому: для этого в лечебных учреждениях организованы прививочные бригады. В составе таких бригад есть и врач, который проведет осмотр и установит, есть ли противопоказания к вакцинации. Основное из них – имеющееся простудное заболевание в острой фазе.

Граждане, которые не входят в группы риска по гриппу, могут самостоятельно оплатить прививку или вакцинироваться за счет работодателя. Заведующая отделом клинической эпидемиологии республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нина Овчинникова отметила, что коронавирус привлек пристальное внимание общественности к еще одной категории лиц, которым необходима вакцинация – это люди, работающие вахтовым методом, в том числе граждане стран ближнего зарубежья. Чаще всего вахтовики проживают в вахтовых поселках и общежитиях, где, как показала практика, вирусы, в том числе и вирус гриппа, быстро распространяются. Озаботиться вакцинацией вахтовых рабочих должны работодатели. В этом году за счет предприятий и организаций необходимо привить не менее 10 тысяч человек.

В ходе прямой линии прозвучал вопрос: может ли вакцина от гриппа «случайно» защитить и от коронавируса. Участники мероприятия отметили, что результат вакцинации – формирование в организме антител к вирусу гриппа. Считается, что вакцинация от гриппа может быть профилактической мерой против других респираторных вирусных инфекций, поскольку она стимулирует клеточный иммунитет. Но пока неизвестно, действует ли этот механизм против коронавируса.

Главный вопрос, который волнует и тех, кто вакцинируется, и тех, кто не делает прививки, прозвучал в конце мероприятия. Одна из жительниц Коми позвонила на телефон прямой линии и рассказала о своей подруге, которая ежегодно вакцинируется, но подхватывает простуду, как и те, кто не прививался.

По мнению медиков, для начала надо выяснить, какое конкретно заболевание «подхватывает» женщина – возможно, это не грипп. Участники прямой линии не отрицали, что человек, который вакцинировался, может заболеть гриппом, но болезнь у него будет протекать в легкой форме, без осложнений.

Как подчеркнула Нина Овчинникова, вакцинация от гриппа сохраняет не только здоровье, но и денежные средства: лекарственные препараты сейчас стоят немало. Если от заболевшего инфекцию подхватят члены семьи, расходы увеличатся в несколько раз.

Людмила ВЛАСОВА

Фото sakhalin.info