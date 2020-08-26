На родине бокситов появился «Феникс»

В поселке Чиньяворык Княжпогостского района открылся новый социокультурный центр, объединяющий Дом культуры и библиотеку. Всем миром ему выбрали название – «Феникс», в честь восстающей из пепла сказочной птицы. Дело в том, что предыдущий ДК сгорел. Новый ждали целых шесть лет.

На открытие центра приехал врио главы Коми Владимир Уйба. Он сравнил социокультурный центр в поселке Чиньяворык с долгожданным ребенком:

– Это ответ на ваши просьбы, желания. Я рад, когда сходятся счастливые звезды, строятся такие центры, больницы. Это значит, что не хлебом единым жив человек.

Как рассказала директор ДК Инна Дмитрунина, строительство здания обошлось более чем в 30 миллионов рублей, большую часть суммы выделило предприятие «Боксит Тимана» (подразделение РУСАЛ) в рамках соцпартнерства, часть средств выделена из муниципального бюджета.

Без очага культуры из-за пожаров жители Чиньяворыка оставались трижды. Поэтому при строительстве нового здания к вопросам противопожарной безопасности подошли весьма тщательно, как и к соблюдению других современных норм и требований к таким объектам.

Новое здание стоит неподалеку от того места, где раньше стоял старый ДК. Площадь центра – 284 квадратных метра. 54 занимает библиотека, 82 – актовый зал, остальное – это кабинеты для кружков и прочие необходимые помещения.

Интерьер в разных оттенках коричневого и красного – цвета бокситов, присутствует и пурпурный, такой, как на поле герба района.

В вестибюле уже открылось две небольших фотовыставки. Одна посвящена писателю Сергею Довлатову, служившему в этих краях. Другая – «Бокситам Тимана».

Строительство социокультурного центра началось в конце 2019-го, закончиться должно было в апреле, но вмешался коронавирус, поэтому сроки сдвинулись.

В ДК планируют проводить кружки, вечера, дискотеки для всех возрастов. Жители Чиньяворыка, а в поселке живет около тысячи человек, давно этого ждут. Но заработает все это не раньше октября, полностью ограничения еще не сняты. Пока можно посещать библиотеку.

Министр культуры Коми Сергей Емельянов назвал практику объединения на селе различных учреждений эффективной и экономичной. Подобный опыт был еще во времена СССР, и сейчас в Коми успешно работают подобные центры. Только в этом году их должно открыться пять, два уже готовы принять посетителей.

Строят такие центры по типовым проектам, например «брат» социокультурного центра Чиньяворыка открылся в вуктыльском Подчерье.

Территорию вокруг центра заасфальтировали, высадили деревья, благоустройство еще продолжат. Руководитель администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов сообщил, что на территории у центра появятся различные арт-объекты. Планируется сделать каток, с заливкой обещают помочь местные пожарные. Рассчитывают и на «народный бюджет», есть идея с его помощью установить рядом спортивную площадку. Выделено место на снежный городок, там даже елку побольше посадили, очень переживали, что не приживется, но она растет благополучно.

Символическую ленточку на открытии центра не разрезали, вместо этого «специальный гость» Кот-ученый вручил руководителю «Феникса» символический ключ от здания.

Сергей Емельянов отметил, что центр построен по нацпроекту «Культура», и замечательно, что его реализация проходит не только за счет бюджетов всех уровней, но и с помощью предприятий, работающих на территории Коми.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора