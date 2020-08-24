В Коми объявили победителей конкурса экотрадиций

В парламенте региона состоялось награждение победителей республиканского конкурса семейных экологических традиций «Моя семья, экология и я». В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Ольга Савастьянова, председатель Госсовета Надежда Дорофеева, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.

Участники должны были подготовить видеоролик о вкладе семьи в сохранение экологии. Жюри получило 128 заявок по пяти номинациям. Участники снимали видео о раздельном сборе мусора, бездомных животных и туризме, делились необычными идеями: как сделать коврики из ветоши, дидактические игры из крышек, органайзеры из жестяных банок, музыкальные инструменты из вторичного сырья.

Победителя в номинации «Домашние праздники: с заботой о планете» представила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. Она отметила, что Шаховы – семья с удивительной традицией. Уже много лет они высаживают во дворе своего дома кедры.

– Первому посаженному кедру около 150 лет. Один из родственников семьи, работающий в Уральском отделении РАН, выращивает кедры из семян. Остальные члены семьи ухаживают за посадками. Кедры-малыши пересаживаются потомками рода, вывозятся в другие районы Республики Коми и даже в другие регионы. Все это заслуживает большого уважения, своим делом семья способствует распространению этих деревьев, – сказала Надежда Дорофеева.

Также были награждены семьи Кривощековых, занимающихся сбором батареек, Титовых – создающих красочные поддержки из пластиковых бутылок и крышек, Андроновых – любителей экологического туризма, а также Панюковых, изготавливающих игрушки из макулатуры и старой одежды.

Игорь ПЕТРОВ

Фото gsrk.ru