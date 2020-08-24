Профобучение для старшего поколения

По национальному проекту «Демография» в Коми с начала года более 70 граждан старшего возраста прошли профобучение и повысили свою квалификацию.

Всего в республике в 2020 году планируется профобучение более ста пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. На эти мероприятия в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» направлено 8,4 миллиона рублей. Повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет бюджетных средств могут как работающие, так и неработающие граждане указанных категорий.

Как отметили в Управлении занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в образовательный процесс: по обучению отдельным специальностям, таким как водитель и электромонтер, занятия были приостановлены и перенесены на более поздний срок. В то же время другие профессии, по которым возможно было организовать дистанционное обучение (к примеру – бухгалтер), люди старшего возраста осваивали онлайн.

– Тем не менее на сегодня уже 72 человека из числа пенсионеров и предпенсионеров прошли обучение по направлению центров занятости. В настоящий момент профобучение и повышение квалификации проходят 30 человек, еще 25 – готовы приступить к освоению образовательных программ в ближайшее время, – сообщили специалисты управления занятости.

Работа по профобучению людей старшего возраста ведется адресно, с учетом их потребностей. С начала года в профессиональной подготовке этих граждан участвуют более 15 образовательных организаций, в том числе Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский кооперативный техникум, Сыктывкарский политехнический техникум и другие.

– Спектр профессий и специальностей, по которым граждане пенсионного и предпенсионного возраста могут повысить свой профессиональный уровень, достаточно широк. Среди предлагаемых профессий – специалист по социальной работе, пекарь, повар, парикмахер, оператор котельной, охранник, водитель погрузчика и многие другие, – уточнили специалисты управления занятости.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минтруда РК