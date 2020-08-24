Человека-эпоху увековечат

В столице Коми заложили первый камень на месте памятника Ивану Морозову

22 августа, в день 99-летия региона, на месте будущего памятника первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Морозову заложили первый камень. В торжественной церемонии участвовали коллеги и соратники партийного босса, который успешно руководил Коми АССР 22 года. А также и.о. главы региона Владимир Уйба, поддержавший инициативу жителей республики об увековечении памяти поистине эпохальной личности. Изваяние установят к вековому юбилею Коми.

Будущий памятник появится около Кировского парка. Это место выбрали не случайно: рядом находится и дом на улице Кирова, 24, где долгое время жил Иван Морозов, и тот самый парк, где он совершал ежедневные пробежки. Старожилы вспоминают, что с коллегами он даже устраивал беговые соревнования. Сейчас это называют модным словом «тимбилдинг», а тогда в ходу были истинные ценности, такие как чувство плеча и спортивный дух.

Примерно за полчаса до открытия в парке уже собралось много людей, естественно, в основном почтенного возраста. Это друзья, близкие и бывшие коллеги эпохальной личности. Они обменивались воспоминаниями, все отмечали, что Иван Морозов был не только высококлассными управленцем, но и добрейшей души человеком, причем обладавшим отменным чувством юмора. Один из этих старцев чуть позже, выступая у микрофона, даже назвал его «самым человечным человеком».

Владимир Уйба сказал, что был очень удивлен, когда узнал, что памятника человеку таких масштабов в Сыктывкаре до сих пор нет. Он напомнил, что в следующем году регион будет отмечать столетие и к этой дате памятник будет готов:

– Иван Павлович руководил республикой 22 года. Это целая эпоха, и это было время расцвета региона, вывода его на лидирующие позиции на европейском Севере. В год векового юбилея Коми важно воздать почести людям, которые внесли в ее развитие много сил и энергии. В следующем году здесь будет установлен памятник Ивану Павловичу. Мы также учредили орден Ивана Морозова. Это будет высшая награда республики, и вручаться она будет только достойным людям.

В прошлом году исполнилось 95 лет со дня рождения Ивана Морозова. К этой дате на его малой родине – в селе Межадор Сысольского района – открыли бронзовый барельеф, установленный на фасаде местной школы. В этом году на церемонию закладки первого камня с малой родины политического деятеля руководитель администрации Сысольского района Роман Носков привез немного межадорской земли. Он поблагодарил Владимира Уйба за быстрый отклик на просьбу об установке памятника.

Бывший председатель Совета Министров Коми АССР Вячеслав Худяев, работавший с Иваном Морозовым около десяти лет, сказал, что гордится тем, что ему довелось так долго работать с выдающейся личностью:

– Это был человек добрейшей души, человек дела и слова. Простой и внимательный в личном общении, в то же самое время в работе он был очень требователен. Под его руководством мы строго выполняли все планы по строительству жилья, школ и детсадов. В то время в год вводили по пять-семь школ.

О плановой экономике советского времени бывшие коллеги и соратники Ивана Морозова сказали еще очень много добрых слов. Один за другим они подходили к микрофону и ностальгировали, перечисляя количество соцобъектов, шахт и других предприятий, которые ежегодно «вырастали» в регионе. Они сравнивали то время с нынешним, выражая надежды, что эпоха экономического расцвета в Коми еще вернется. После торжественной части участники церемонии возложили цветы к месту будущего памятники и выстроились для совместного фото на фоне базальта, доставленного из Княжпогостского района. В скором времени объявят конкурс на проект памятника, его эскиз будет обсуждаться с жителями Коми.

Ярослав СЕВРУК

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