В объективе – Республика Коми

К столетию региона стартует фотовыставка «Природа. Традиции. Люди». Фотопроект начинает серию масштабных мероприятий, посвященных вековому юбилею Коми автономии.

Как сообщили «Республике» в региональном министерстве культуры, несколько месяцев выставка будет путешествовать по стране, рассказывать зрителям о национальных традициях и самобытной культуре коми народа, о северной природе и об одном из семи чудес России – столбах выветривания Маньпупунер.

Первая фотовыставка из цикла откроется в Республике Саха, в аэропорту «Якутск», 22 августа – в день празднования 99-летия государственности Республики Коми. Позже фотографии увидят во всех регионах страны. Выставка «Природа. Традиции. Люди» будет представлена на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и выставочных площадках регионов.

– Приехать в Коми – чтобы познать самого себя. Именно такой посыл мы закладывали в концепцию проекта, – отметил министр культуры Коми, председатель Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

На выставке будут представлены десять работ талантливых фотографов. Как сообщили «Республике» в министерстве культуры, в проект вошли фотографии Александра Кавиева, Владимира Шалимова, Владислава Трушкова, Сергея Соколова, Александра Бакина, Михаила Городилова, Владимира Кочкина и Ярослава Титиреза. Как уточнили в министерстве, размещение фотографий выставки в интернете не предусмотрено.

Артур АРТЕЕВ

Фото участников выставки