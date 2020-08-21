Приговор для криминального дуэта

Собранные сотрудниками регионального следственного управления СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Ухты. Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. Его 40-летняя сообщница осуждена за пособничество в совершении этого преступления. Расправа с жертвой вызвала большой общественный резонанс в Коми.

По информации следственного управления, в ноябре 2018 года одна из жительниц Ухты обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 38-летней подруги. Заявительница сообщила, что приятельница после уроков не забрала сына из школы, не выходит на связь, ее телефон не отвечает, установить ее местонахождение не представляется возможным. Сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело по факту убийства.

Впоследствии было установлено, что убийство потерпевшей совершил ее бывший муж. Он испытывал к экс-супруге неприязнь, так как она собиралась разделить общую квартиру и требовала алименты на воспитание сына.

9 ноября 2018 года женщина, проводив сына в школу, вернулась домой. Там ее ждал бывший муж. Между экс-супругами произошел очередной конфликт. Мужчина задушил жертву, уложил ее тело в чемодан, взял верхнюю одежду жены и личные вещи, создавая видимость, будто женщина ушла из дома.

По данным прокуратуры Коми, у подъезда злоумышленника ждала автомашина, за рулем которой сидела его знакомая. Мужчина погрузил чемодан в машину. В это время к подъезду подъехал автомобиль, которым управляла близкая подруга злоумышленника. Ей убийца передал сотовый телефон жертвы. Пособница отвезла его подальше от дома жертвы и выбросила, чтобы направить правоохранителей по ложному следу, заставив искать пропавшую там, где она не была.

А муж жертвы вместе со своей знакомой поехал к автодорожному мосту через реку Ухту, где скинул чемодан в воду. Чемодан с телом убитой женщины был обнаружен 4 мая 2019 года в реке Ижме в районе деревни Порожск Сосногорского района.

Как подчеркнули в следственном управлении, для сбора и закрепления доказательств совершенного преступления следственно-оперативной группой проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В частности, с помощью современного криминалистического комплекса для осмотра мобильных устройств удалось восстановить телефонные разговоры и получить аудиозаписи переговоров между фигурантами уголовного дела до совершения преступления, во время его совершения и после. Анализ этих записей позволил сделать вывод о том, что преступление было тщательно спланировано. В рамках уголовного дела допрошено значительное количество свидетелей, проведены выемки и осмотры, назначены и проведены медицинские, ситуационные, психиатрические, генетические, биологические, фототехнические и другие экспертизы.

Сообщница убийцы, которая подвезла его к мосту, на стадии расследования уголовного дела заключила с прокурором Ухты досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина выполнила его условия в полном объеме, изобличив бывшего супруга жертвы и вторую сообщницу. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке. В феврале этого года суд признал женщину виновной в инкриминированном деянии и назначил ей наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обвиняемый в убийстве вину не признал, но суд счел ее доказанной. Убийца приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщница получила семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски близких родственников погибшей о взыскании с осужденных компенсации морального вреда.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото gazeta.ru