По чемпионскому времени

В столице Коми начали считать дни до «бенди-мундиаля»

Уникальные часы с обратным отсчетом времени торжественно открыли в столице Коми 20 августа. Часы показывают время до предстоящего чемпионата мира по бенди, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году. Для горожан и гостей столицы это еще и прекрасное место для памятных фотографий. Подробно о новом арт-объекте на церемонии открытия журналистам рассказал министр спорта Коми Николай Бережной.

Несмотря на не по-августовски прохладную погоду, на Стефановской площади собралось немало любопытных граждан. Людей привлекала бодрая музыка и таинственный объект, накрытый белым полотном. Чуть позже ведущий церемонии открытия снял все вопросы, объявив, что за навесом скрываются уникальные «бенди-часы», которые отсчитывают время до начала чемпионата мира по хоккею с мячом. Но сначала перед собравшимися выступили руководитель регионального министерства спорта Николай Бережной и президент Федерации хоккея с мячом Коми Константин Агафонов.

Министр напомнил, что в эти дни регион отмечает 99-летие, а к круглой дате для жителей приготовлен целый ряд крупных событий. Одним из главных станет «бенди-мундиаль», который состоится уже в начале следующего года. Николай Бережной пожелал всем набраться терпения и, «коротая эти дни до начала спортивных баталий, фотографироваться у замечательного арт-объекта вместе с друзьями и близкими»:

– Наша задача не просто провести чемпионат, а сделать его запоминающимся для всех. Мы выходим на финишную прямую. Позади огромный объем проделанной работы, но многое еще нужно сделать. Времени на подготовку у нас все меньше, а эти часы будут нам напоминать о том, что нельзя терять ни минуты в подготовке к чемпионату мира.

Константин Агафонов в свою очередь зачитал приветственный адрес президента Федерации хоккея с мячом России и Международной федерации бенди Бориса Скрынника:

«Коми впервые в истории принимает чемпионат мира по хоккею с мячом. От этого знаменательного события нас отделяет менее полугода. Символично, что чемпионат мира пройдет в год столетия региона, где хоккей с мячом всегда был на ведущих ролях».

После слов руководители перешли к делу. Заручившись поддержкой юных воспитанников спортшкол, они сорвали с часов белоснежное полотно, и собравшиеся наконец смогли разглядеть во всей красе часы, украшенные бендийной клюшкой и оранжевым мячом с массивными цифрами 2021. Все тут же сразу выстроились в очередь для совместных фото. В числе первых были воспитанники местной ДЮСШ по хоккею с мячом.

– Работа над арт-объектом технически заняла около месяца, а до этого еще где-то полтора месяца ушло на подготовку – согласование и обсуждение. Изготовили его в Сыктывкаре, весь период до начала и окончания чемпионата часы будут сопровождать. В случае возникновения каких-либо неполадок будут оперативно их исправлять.

По поводу хода реконструкции республиканского стадиона – главного спортивного объекта, который примет «бенди-мундиаль», министр сказал, что она идет даже с небольшим опережением графика и в декабре объект будет передан приемной комиссии.

Ярослав СЕВРУК

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