Лесоохране Коми требуются специалисты

Владимир Уйба ознакомился с техническим оснащением Троицко-Печорского авиаотделения лесопожарного центра.

Троицко-Печорский район занимает второе место в республике по площади. Большая часть территории труднодоступна. Авиаотделение лесопожарного центра здесь было создано в 2011 году. Летом в Троицко-Печорске базируются патрульные самолеты, которые ежедневно осуществляют облеты территории Троицко-Печорского, Вуктыльского, Усть-Куломского и Ухтинского районов. Дополнительной задачей подразделения является проведение работ по лесовосстановлению.

Сегодня в авиаотделении работают 36 человек: это механизаторы, десантники, парашютисты. На предприятии существует нехватка кадров: сегодня за одним механизатором закреплено две-три единицы техники, необходимо увеличивать и число парашютистов. Для четкого и оперативного решения задач по лесоохране требуется еще 20 человек.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, кадровая проблема актуальна для всей республики. Сегодня лесопожарному центру не хватает порядка 130 человек. Основная причина – недофинансирование по федеральной субвенции и небольшая зарплата. Вопрос ведомством решается. Наконец сдвинулся вопрос по питанию сотрудников – принято соответствующее постановление правительства России и приказ Минприроды Республики Коми.

Техникой авиаотделение обеспечено, сегодня на его балансе 20 единиц разного назначения: лесопожарные трактора, тралы, лесохозяйственные трактора и т.д. Нет помещений для ее размещения, для проведения работ по подготовке к вылетам, а также для отдыха и работы сотрудников – они вынуждены трудиться в приспособленных аварийных деревянных зданиях. Нет ремонтной базы. Содержать современное оборудование в таких условиях невозможно. Необходимо строить специализированные помещения.

Руководитель авиаотделения Василий Симакин отметил, что предприятие могло бы само зарабатывать и заметно снизить затраты на содержание: проводить лесохозяйственные работы, опашку населенных пунктов. Но использовать технику, приобретенную на федеральные средства, можно только на тушение лесных пожаров.

Владимир Уйба намерен обратиться к заместителю председателя правительства России Виктории Абрамченко, курирующей вопросы лесоохраны, и обсудить с ней возможность разработки и принятия профильной программы для региона.

Также во время поездки по району врио главы Коми посетил два лесоперерабатывающих предприятия: «Азимут» и ООО «ПечораЭнергоРесурс», которые реализуют инвестиционные проекты по созданию производства глубокой переработки древесины.

Компанией «Азимут» построены лесные дороги, закуплены лесозаготовительная техника и спецтранспорт для вывозки леса, также уже построена и введена в эксплуатацию вся производственная инфраструктура, необходимая для обеспечения производства полного цикла глубокой переработки и реализации продукции. Помимо реализации инвестпроекта предприятие запустило две линии по производству топливных брикетов из древесных отходов производительностью до семи тысяч тонн в год. В настоящее время готовятся к запуску новые линии сортировки леса и пиления. Готовая продукция реализуется в основном за рубеж – в Китай, Сирию, Ирак и Египет. В этом году заключены договоры на продажу щепы – на российские целлюлозно-бумажные комбинаты.

Как сообщил генеральный директор ООО «Печора-ЭнергоРесурс» Андрей Ярмолик, в рамках проекта созданы и оснащены современным оборудованием несколько производственных участков: лесозаготовительный, лесопильный, деревообрабатывающий, цех по производству древесных топливных гранул (пеллет), цех по производству эфирных масел из хвои. Объем инвестиций в реализацию проекта – около двух миллиардов рублей. На предприятии создано 232 рабочих места. Компания занимается переподготовкой и обучением кадров.

Для увеличения производства предприятие планирует к началу 2021 года запустить новый дополнительный цех по производству топливных гранул мощностью пять тонн в час. Сырье и продукцию предприятие поставляет на комбинаты России и за границу. Сегодня из-за сложностей со сбытом законсервированы цеха по производству мебельного щита и масел из хвои.

Владимир Уйба предложил руководству предприятия рассмотреть возможность производства дигидрокверцетина – вещества, которое добывается из комлевой части хвойных деревьев:

– Дигидрокверцетин – это натуральный антиоксидант, – сказал Владимир Уйба. – Он поднимает иммунитет и применяется для профилактики тромбозов, тромбофлебитов. В России сегодня его производством занимаются только два предприятия. А спрос колоссальный. Субстанция очень востребована в стране.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru