Камера «Ростелекома» подсчитала количество взмахов дирижерской палочки во время оперы «Капулети и Монтекки»

IP-камера «Ростелекома» наблюдала за движениями маэстро Фабио Мастранджело во время оперного спектакля «Капулети и Монтекки», показанного 16 августа перед Смольным собором в рамках Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера – всем». Всемирно известный дирижер, руководя оркестром, делал от 60 до 120 взмахов в минуту, всего за время представления было зафиксировано порядка 15 тысяч движений дирижерской палочкой.

Для записи действий дирижера использовалась одна из IP-камер, которые применяются «Ростелекомом» при организации услуги видеонаблюдения на улице. Такая камера может передавать по беспроводным технологиям изображение на мониторы в режиме реального времени, имеет встроенные датчики движения и звука. Устройство записывает видео в HD-качестве, используя для хранения мощный облачный сервер компании. Камера снабжена системой автоматического баланса, имеет корпус, защищенный от влаги, и работает в климатическом режиме от –30 до +60 °C.

«Как известно, от мастерства дирижера зависит качество исполнения музыкального произведения. Наблюдать за тем, как маэстро Фабио Мастранджело передает свои эмоции оркестру, тонко регулирует общее звучание хора инструментов – это очень интересно. Поэтому при записи современных спектаклей часто снимают крупным планом в том числе и руки дирижера, чтобы зритель мог видеть магию этих движений. А наши умные технологии позволили не просто увидеть, но и сосчитать абсолютно все взмахи дирижерской палочки. Кстати, такая же точность наблюдений доступна нашим клиентам, подключившим услуги видеонаблюдения. Камера будет замечать всё», – рассказывает Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Во время концерта или оперного спектакля дирижер не находится в статичном положении: он приподнимается на носки, слегка подпрыгивает, выполняет движения корпусом, жестикулирует более спокойно или более интенсивно. В течение выступления он может сделать несколько сотен очень активных движений, таким образом, по энергозатратам для организма двухчасовой спектакль равен аэробной тренировке, где расход килокалорий составляет в среднем 350 за час.

«Многие обращают внимание на то, что дирижеры, так же как и маэстро Фабио Мастранджело, очень стройные люди с хорошей осанкой. В столь отличной форме секрета нет, ведь их работа не только творческая и эмоциональная, но связана еще и с физическими нагрузками. Дирижер занят не только в спектаклях, он также управляет оркестром и на многочасовых репетициях. Конечно, любой человек, посещающий оперу и концерты, может наблюдать за движениями маэстро, но мало кто задумывается о цифрах и калориях в этом случае. А умные технологии позволяют считать и подробно анализировать эту информацию, получаются довольно любопытные результаты», – отметила директор Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера – всем» Юлия Стрижак.

Постановка «Капулети и Монтекки» проходила в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера – всем». Мероприятие, генеральным партнером которого выступает компания «Ростелеком», проходит под открытым небом в красивейших архитектурно-ландшафтных ансамблях Санкт-Петербурга с 8 по 22 августа. Эксклюзивную прямую трансляцию спектакля можно было посмотреть в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink, в настоящее время запись оперы доступна для просмотра на платформе Wink всем желающим.

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Фестиваль «Опера — всем» — ежегодное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой интерес петербуржцев и гостей города. Музыкальный руководитель фестиваля — Фабио Мастранджело, арт-директор — Виктор Высоцкий. Организатором фестиваля «Опера — всем» выступают Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» и Некоммерческое партнерство содействия реализации культурных проектов «Искусство XXI век». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Коми филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.