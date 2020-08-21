«Гастролеры» от наркоторговли

За шесть месяцев в полицию Сыктывкара поступило более 48 тысяч заявлений и обращений. В первом полугодии 2020 года отмечено незначительное (на шесть процентов) снижение количества зарегистрированных преступлений. Из 2552 зарегистрированных преступлений раскрыты 1487 (58 процентов).

О криминогенной ситуации в столице Коми речь шла в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики. На вопросы жителей Сыктывкара отвечал временно исполняющий обязанности начальника столичного УМВД Александр Жолоб. Примерно треть поступивших вопросов была связана с противодействием незаконному обороту наркотиков.

По данным полиции, за прошедшие шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Сыктывкаре снизилось количество разбоев, зарегистрировано вдвое меньше краж сотовых телефонов, в городе совершено только одно изнасилование. Как напомнил Александр Жолоб, на первое полугодие пришелся разгар периода самоизоляции в связи с коронавирусом. В ряде федеральных средств массовой информации появлялись сведения о росте уровня семейного насилия в этот период. В Сыктывкаре увеличения количества жертв домашних тиранов не зафиксировано.

Снизилось и число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это связано со снижением количества выявляемых фактов употребления наркотиков, которые приводили к возбуждению уголовных дел. Напомним, если данные экспертизы подтверждают, что в момент задержания человек находился в состоянии наркотического опьянения, полицейские в ряде случаев должны возбудить уголовное дело по факту сбыта зелья и искать того, кто сбыл запрещенное вещество потребителю. По утверждению Александра Жолоба, раскрыть преступление такой категории при минимуме исходных данных фактически невозможно.

«Глухарем» остался, например, резонансный случай сбыта наркотиков в Сыктывкаре. Летом прошлого года один из жителей города за один вечер совершил три разбойных нападения – на два магазина и аптеку. Когда его задержали, он находился в состоянии наркотического опьянения. Не исключено, что разбои он совершал для того, чтобы раздобыть деньги на наркотики. Ради получения средств для приобретения зелья наркоманы часто совершают преступления, что, естественно, не улучшает криминогенную ситуацию в городе. Сейчас разбойник уже осужден, он приговорен к пяти годам лишения свободы. Как пояснил Александр Жолоб, уголовное дело по факту сбыта наркотиков обвиняемому в трех разбоях тоже было возбуждено. На данный момент расследование приостановлено, сбытчик не выявлен.

Как подчеркнул Александр Жолоб, в рамках уголовных дел, возбужденных по этой категории преступлений, сбытчиков не выявляют не только в Коми, но и в других регионах России. Поэтому депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений, которые исключат возможность возбуждения уголовного дела только по факту наркотического опьянения у потребителя. Тогда нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, безусловно, станет намного меньше, что самым положительным образом скажется на полицейской статистике. В частности, резко пойдет вверх раскрываемость наркопреступлений, которая сейчас оставляет желать лучшего.

В целом же, по данным Александра Жолоба, Коми находится на лидирующих позициях в ведомственном рейтинге результатов борьбы с наркопреступностью, в том числе и благодаря работе сотрудников УМВД по Сыктывкару.

Число раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в столице республики увеличилось в два раза, в два раза выросло и количество привлеченных к ответственности сбытчиков: за шесть месяцев – 92 человека. Если за шесть месяцев прошлого года в Сыктывкаре был изъят всего килограмм наркотиков, то вес зелья, изъятого в этом году, намного больше – 4,5 килограмма. Благодаря работе, проделанной сотрудниками УМВД по Сыктывкару, еще более пяти килограммов наркотиков изъято в других регионах России. Это зелье должно было быть доставлено для продажи в Коми, но «не доехало» до места назначения.

Александр Жолоб сообщил, что синтетические наркотики, которые продают в Сыктывкаре, не местного «происхождения» – все крупные партии завозятся из-за пределов республики. Ни в Сыктывкаре, ни в других городах и районах Коми, по словам полицейского, фактов изготовления синтетических наркотиков не выявляется. И за сбыт задерживаются чаще всего приезжие из других регионов. По мнению Александра Жолоба, сыктывкарцы уже опасаются приобщаться к наркоторговле, понимая, что их «карьера» в этой сфере завершится довольно быстро и безрадостно.

Тем не менее наркотики в городе продают. Более того, по данным Александра Жолоба, наркоторговцы в столице Коми даже подняли цены на свой товар, поскольку крупные партии были изъяты «на въезде» в Коми, из-за этого возник своеобразный дефицит. Сейчас зелье в Сыктывкаре стоит почти в два раза больше, чем в соседних регионах.

Несмотря на декларируемые успехи в борьбе с наркоторговлей, в ходе прямой линии поступил не один вопрос на эту тему – как оказалось, она не утратила актуальность для жителей города. Сыктывкарка рассказала, что вечерами возвращается с работы через гаражный массив, в темноте замечает «блуждающие огоньки» – люди с фонариками что-то ищут у гаражей. По предположениям женщины, эти люди могут быть закладчиками зелья или потребителями наркотиков, которые ищут закладки с запрещенным веществом. Она попросила чаще направлять в этот гаражный массив наряды полиции, поскольку люди с фонариками могут представлять опасность для обычных прохожих.

Александр Жолоб заверил, что наряды полиции ежедневно проводят проверку гаражных массивов. Все излюбленные «точки» наркопотребителей стражам порядка хорошо известны, в этих районах сотрудники полиции и Росгвардии регулярно задерживают людей, у которых при досмотре находят наркотики. Полицейский предложил наблюдательной сыктывкарке звонить в полицию, если она заметит подозрительных людей.

Следующий вопрос касался подозрительных надписей на стенах, которые еще одна наблюдательная жительница города не смогла расшифровать, поэтому заподозрила, что наткнулась на рекламу наркотиков. По ее описанию надписи похожи на иероглифы и появляются даже на стенах совсем новых домов.

Александр Жолоб сообщил, что в последние годы полиция с помощью администрации Сыктывкара и управляющих компаний активно борется с надписями, в которых зашифрованы координаты закрытых сайтов и чатов наркоторговцев. Но эти надписи не напоминают иероглифы. Поэтому не исключено, что на стенах домов подростки рисуют граффити, которые не имеют отношения к наркоторговле. Подростковые субкультуры сейчас весьма специфичны, содержание настенных рисунков несовершеннолетних взрослому человеку бывает непросто понять. Но разбираться с каждым конкретным случаем надо отдельно. Поэтому женщине рекомендовали тоже сообщать о подозрительных граффити в полицию с указанием адресов домов, где эти картинки расположены.

По словам Александра Жолоба, тревогу вызывает рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это хищения денежных средств под различными предлогами. В последнее время получила широкое распространение мошенническая схема «защиты» денег от несанкционированного списания. Обещая «защитить» деньги, мошенники выведывают у жертв данные об их счетах, узнают пин-коды или даже уговаривают перевести деньги на «безопасный» счет. Ухищрения используются разные, но итог один – человек фактически сам отдает свои деньги в распоряжение мошенников. Полицейские регулярно призывают жителей Коми проявлять осторожность, когда незнакомцы просят провести какие-то манипуляции с деньгами, но пострадавших от действий аферистов не становится меньше.

Людмила ВЛАСОВА

Фото фанзона.ру