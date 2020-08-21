Эконадзор с позиции силы

«Зеленая альтернатива» будет жестко контролировать экоситуацию в Арктике

19 августа в региональной Общественной палате прошла пресс-конференция партии «Зеленая альтернатива». Перед журналистами с рядом серьезных заявлений выступили лидер партии Виктор Бетехтин и руководитель ее регионального отделения Алексей Потемкин. Партийцы заявили, что будут жестко контролировать работу крупных компаний, действующих в Арктической зоне. Они считают, что это важно и для Коми, и для всей страны.

– Сегодня мы хотим поговорить об очень важных вещах. Арктическая зона – это не только снег и холод, но еще и добыча природных ресурсов. Поэтому мы хотим акцентировать внимание на жестком контроле тех компаний, которые там работают. Причем будем добиваться того, чтобы это шло как со стороны общественности, так и со стороны государства, – заявил Виктор Бетехтин.

Спикер напомнил об экокатастрофе федерального масштаба в Норильске, которая произошла 29 мая. Тогда при разгерметизации бака с дизельным топливом случилась одна из крупнейших утечек нефтепродуктов, создавшая угрозу для всего Северного Ледовитого океана.

– Мы не хотим, чтобы такое произошло и в Коми. Проблемы с Арктической зоной у нас есть. Нам нужно взять под контроль компанию РЖД, так как все тяжелые грузы, в том числе с топливом, идут через них. Дорога там тяжелая – винтовая, и аварии случаются, например, в прошлом году была авария с мостом на железной дороге, в этом году был сход. Есть компании, добывающие природные ресурсы. За ними надо следить, потому что Арктическая зона расширяется. Приятно, что население у нас ведет себя не безучастно и к нам многие обращаются, нас просили взять на контроль компании, которые добывают углеводороды.

– Как конкретно нужно осуществлять этот контроль? – поинтересовался один из журналистов.

– В первую очередь есть Рос-природнадзор, есть минприроды Коми, в крайнем случае проводить проверки через прокуратуру региона. Плюс, конечно, общественный контроль. Нам нужно быть буфером между людьми и властью, чтобы добиваться контроля. Опять же сами будем выезжать на проверки, посещать все районы. Мы с моим коллегой Алексеем оба родом из Воркуты, хотя и долгое время живем в Сыктывкаре, но за Арктику все равно сердце болит.

Виктор Бетехтин отметил, что на сигналы от граждан региона «Зеленая альтернатива» будет оперативно реагировать. Поток обращений идет непрерывно, стало ясно, что люди в связи с рядом громких событий, в том числе таких, как на Шиесе, стали просыпаться и поняли, что от экологии зависит жизнь будущих поколений.

Алексей Потемкин напомнил об успешном опыте партии с решением экопроблемы на территории поселка Трехозерка, который находится под Сыктывкаром. Там произошло загрязнение нефтепродуктами акватории Трехозерской курьи, и ответственные лица регулярно занимались рассылкой отписок о решении проблемы. Партийцы по обращению граждан отправились туда, чтобы все проконтролировать. Оказалось, что виновники разлива действительно писали отписки о том, что все хорошо, а по факту там оставались нефтеотходы в барже. Люки не были как следует задраены, и любой дождь мог вновь поднять отходы на поверхность. Компанию, которая упражнялась в эпистолярном жанре и не занималась делом, оштрафуют. Партийцы продолжают держать ситуацию на контроле.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с другими экоактивистами Коми, Виктор Бетехтин сказал, что с ними выстроен конструктивный диалог:

– Есть экологи, которые к нам приходят и с кем мы давно обсуждаем накопившиеся проблемы. Мы никому не враги. Со всеми нам нужно решать общие проблемы экологии. Мы не боимся идти на ругань ни с компаниями, ни с администрациями, поэтому проблемы решаем.

Он также отметил, что и с региональным минприроды налажено сотрудничество:

– Абсолютно на все наши обращения они откликаются.

Ярослав СЕВРУК

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