Вячеслав Семяшкин: «Мы живем в небезопасном мире»

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Теракт – страшное бедствие, уносящее жизни людей. Каждый нормальный человек согласится с тем, что лучше предотвратить теракт, чем потом оплакивать жертв террористов. В большинстве учреждений в Коми, в первую очередь социальных и образовательных, есть специалисты, которые отвечают за обеспечение антитеррористической безопасности. Многие из них прошли обучение в учебном центре управления противопожарной службы и гражданской защиты Комитета ГОЧС Коми. Один из бывших преподавателей центра – Вячеслав Семяшкин – сейчас применяет теоретические знания на практике: работает специалистом по мероприятиям по противодействию экстремизму и терроризму в Республиканском Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Вячеслав Семяшкин рассказал «Республике» об основных аспектах «бытового» противодействия терроризму.

– Вы начали профилактику терроризма на бытовом уровне еще в 90-е годы прошлого века, предотвратив распространение в Сыктывкаре запрещенной литературы. Какие действия может предпринять человек, не имеющий отношения к спецслужбам?

– Если сейчас выстроена многоуровневая система борьбы с экстремизмом и терроризмом, есть законодательная база, которая регламентирует действия всех структур и органов власти, то в 90-е годы такой системы не было. В тот период я работал в одном из средних учебных заведений Сыктывкара, преподавал технические дисциплины и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В рамках ОБЖ рассказывал учащимся об оружии, о военных действиях. Тогда в Коми серьезной проблемой был разгул криминала, об этом я тоже ученикам говорил. Отношения у нас сложились доверительные.

Однажды один из учащихся принес мне в подарок книгу. Название ее я даже упоминать не буду, чтобы не создавать этому сомнительному «произведению» рекламу.

Эта книга получила широкую известность в мире, впервые была опубликована в 1971 году в США. А в 90-е годы «докатилась» и до нас. По сути, это пособие по использованию самых обычных, применяемых в быту веществ и предметов для изготовления в домашних условиях наркотических веществ, оружия, взрывных устройств, ядов. После просмотра первых страниц я удивился, как легко и просто все изложено – любой поймет, как сделать бомбу из подручных материалов. Меня ужас охватил: ясно же, что такое пособие не должно быть в свободном доступе. Позднее выяснилось, что эта книга действительно запрещена в ряде стран.

Я спросил у ученика, где он раздобыл такое пособие. Тот сказал, что в киоске неподалеку от училища купил. Я бросил занятие, побежал в этот киоск. Спросил у женщины-продавца, почему такую «литературу» продают. Дама искренне удивилась: поступила партия книг, что привезли, то и продаем. Я ей начал объяснять, что подростки, да и взрослые, бывают разные – вдруг кому-то придет в голову испытать эти рецепты на практике. Потом позвонил в милицию, люди в форме приехали быстро. Не знаю, какие меры они приняли в отношении владельца этого киоска, но всю партию запрещенной литературы изъяли. После этого я в тот киоск часто наведывался, смотрел, не завезли ли еще какую-нибудь литературу похожего содержания.

– Сейчас информацию о взрывных устройствах и изготовлении оружия можно найти в интернете.

– Вероятно, можно. Но я бы не сказал, что это легко сделать. В этом отношении у меня есть личный опыт. Когда я преподавал курс противодействия экстремизму и терроризму в учебном центре управления противопожарной службы и гражданской защиты Комитета ГОЧС, мне потребовалась информация для подготовки к занятию, темой которого было изготовление и обнаружение взрывных устройств. Искал я ее, естественно, в интернете по соответствующему запросу. Очень быстро на экране появилось предупреждение: «Вы находитесь в опасном трафике». Я второй раз полез, получил второе предупреждение. В третий раз меня предупредили, что при следующей попытке получить информацию мой компьютер будет заблокирован. Это стало для меня хорошим уроком.

Специалисты спецструктур, ориентированных на борьбу с терроризмом, активно работают в информационном поле, отслеживая действия по возможной подготовке терактов. Я для себя уяснил, что в эту тему лучше не лезть, потому что вся активность на тему взрывных устройств и террористической деятельности очень хорошо выявляется, всякий интересующийся будет вычислен и взят «на заметку».

– К счастью, сообщения о заложенных взрывных устройствах в Коми в основном ложные. Вам, как педагогу, приходилось проводить профилактическую работу с лжетеррористами?

– Конечно, хорошо, что сообщения о заложенных взрывных устройствах в нашей республике ложные. Плохо, что они вообще есть. На мой взгляд, педагоги просто обязаны рассказывать несовершеннолетним о том, какие последствия влечет за собой ложное сообщение о заложенной бомбе. При любом таком сообщении объект, где якобы заложена бомба, оцепляют, людей эвакуируют, специалисты проводят осмотр здания. Привлекаются серьезные силы и средства, эти мероприятия стоят денег. Сумма, затраченная на антитеррористические мероприятия, будет взыскана с родителей, если лжетеррорист несовершеннолетний. Ну и родителям не надо забывать, что отвечать за проступки своего ребенка будут они. Поэтому им тоже неплохо бы проводить «антитеррористическую» воспитательную работу со своими детьми до того, как они совершат опрометчивый поступок.

Я и пример могу привести, тоже из личного опыта, он у меня богатый. В те же 90-е годы в училище, где я работал, 1 сентября меня ожидал неприятный сюрприз. Начал занятие, все учащиеся расселись по местам, а один остался стоять. Прошу его сесть, а он отказывается – буду стоять, и все тут. Причину не объясняет, только глаза в сторону отводит. На такое открытое неповиновение требованиям преподавателя нельзя было не отреагировать, я попросил молодого человека, звали его Алексей, остаться после занятия. Объяснил, что за такой поступок можно быть отчисленным из училища. Парень признался, что сидеть не может из-за примененных отцом «воспитательных мер».

Выяснилось, что как-то летом Алексей с приятелем пили пиво. Когда спиртное закончилось, решили сообщить по телефону о том, что железнодорожный вокзал Сыктывкара заминирован, потребовать, чтобы через час им привезли в условленное место ящик пива. Парни и не подумали, что их действия – преступление, за которое последует наказание. Позвонили по стационарному телефону в милицию, заявили о «минировании» вокзала, пригрозили привести взрывное устройство в действие, если их требования не будут выполнены. Понятно, что в милиции сработал определитель номера, поэтому несложно было узнать адрес, где окопались лжетеррористы. Подростки собирались идти ящик пива забирать, когда на пороге появились милиционеры.

Так как юные злоумышленники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, наказаны были их родители. Как раз накануне Дня знаний отец Алексея узнал, что должен заплатить штраф за выходку сына. Сумма по тем временам была очень большая. Отец Алексея – обычный рабочий, больших доходов не имел, семья, как и многие в те тяжелые годы, на всем экономила. Когда мужчина узнал, что из-за глупости сына придется отдать крупную сумму, взялся за ремень. Алексей после этого недели две сидеть не мог, даже от своего увлечения – мотоспорта – на время отказался.

Ни в коем случае не оправдываю действия отца, но сын этот урок надолго запомнил, о телефонном терроризме больше не помышлял. С тех пор я часто рассказывал историю Алексея своим ученикам – объяснял подросткам, что непривлечение по малолетству к уголовной ответственности не говорит о том, что отвечать вообще не придется. Обо всем этом я говорил на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности, поскольку такого направления, как противодействие экстремизму и терроризму, не было в программе учебного заведения. А подросткам надо было объяснять, к чему могут привести их действия. Тогда ведь общедоступного интернета не существовало, информацию получить было не так легко. Некоторые действительно не понимали, что ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве – это не шутка, а преступление.

Терроризм – это вообще не повод для шуток. Это взрывы, убийства, захват заложников. В результате преступных действий гибнут люди, в том числе дети. Достаточно вспомнить бесчеловечный теракт в Беслане, чтобы осознать, что шутить, выдавая себя за террориста, безнравственно и преступно.

– Доводилось слышать мнение, что меры, которые предпринимают сейчас для профилактики экстремизма и терроризма, излишни, потому что вероятность совершения теракта в Коми крайне низка. А вы с таким мнением согласны?

– Понятно, что вероятность теракта в Коми намного ниже, чем, например, в Москве, Санкт-Петербурге или на юге России. Террористам нужен большой общественный резонанс, а в провинции его добиться сложно. Но, с другой стороны, это не значит, что регион не станет привлекательным для террористов, если вдруг они увидят какую-то «слабину» в работе правоохранительных структур, решат, что смогут легко и беспрепятственно совершить задуманное. Поэтому работу по противодействию терроризму нельзя ослаблять ни в одном, даже в самом, казалось бы, безопасном регионе России.

Да, в последние годы иногда кажется, что террористическая угроза уже неактуальна. Но это только потому, что наши спецслужбы достигли определенных успехов в противодействии террористам. А успех этот стал результатом постоянной напряженной работы. Если ослабить эту работу, где-то кого-то упустить, мы рискуем дождаться повторения тех времен, когда теракты и захваты заложников были обычным явлением.

Ведь в те самые 90-е и нулевые действия террористов были во многих случаях успешны именно из-за «недосмотра» на разных уровнях. Спецслужбы не узнали заранее о планах террористов, милиционер – по халатности ли, за взятку ли – «не обратил внимания» на машину с подозрительными людьми, местные жители вовремя не сообщили о вооруженных незнакомцах. В итоге происходил теракт, захват заложников.

Хорошо, что сейчас спецслужбы активно работают на предупреждение, а не «бьют по хвостам». Конечно, и в прошлом террористов ликвидировали, привлекали к уголовной ответственности, но никакое наказание преступников не могло воскресить жертв терактов, компенсировать ущерб, нанесенный пострадавшим, их родным и близким.

– Меры защиты в социальных и образовательных учреждениях, пропускной режим тоже кажутся излишними некоторым посетителям. Приходилось ли вам сталкиваться на практике с такими людьми?

– Очень часто. И это довольно серьезная проблема. Сложности возникают в общении с некоторыми пожилыми людьми, которые помнят, что в «советские времена» такого не было, и отказываются выполнять законные требования. Необходима широкая пропаганда мер противодействия терроризму. Мы все должны понимать, что живем в небезопасном мире, знать и соблюдать хотя бы элементарные правила поведения. Если для того, чтобы пройти в учреждение, требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, то значит, надо его просто взять с собой и без возражений предъявить. Это несложно и не займет много времени. Ведь все эти меры безопасности не охранник у входа придумал. И даже не директор учреждения. Эти меры предусмотрены законодательством, и их надо выполнять.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото Артура АРТЕЕВА