Таксидермист Олег Прокопое: «Моя мечта – музей природы в Троицко-Печорске»

Уроженец Троицко-Печорского района Коми Олег Прокопое удивляет земляков чучелами, созданными из охотничьих трофеев. Охотник с большим стажем, он со школьных лет увлекся и искусством таксидермии. Талантливого мастера в родном Троицко-Печорске называют не иначе как скульптором, создающим уникальные творения, а его дом зоосадом, где есть дикие птицы и звери. В молодости таксидермист лишился части руки, но это ничуть не мешает ему творить. В интервью «Республике» Олег Прокопое рассказал о тонкостях работы и главной мечте – музее природы, куда бы приходили местные школьники на экскурсии, так как уверен, что экопросвещение – одна из важнейших задач для всего региона.

– Вы где-то учились искусству таксидермии?

– Честно говоря, специально никогда не учился. Со школьных лет, живя в поселке, мечтал обо всем этом, а литературы толком никакой не было. Старший товарищ учился в Кирове на охотоведа, их там немного и этому обучали. Он приезжал на выходные и на праздники домой, звал меня, когда что-то делал, допустим, сову или куропатку. Я прислушивался, смотрел, потихоньку учился. Потом стал изготавливать сам, начал с куропатки и белки. Сначала они, конечно, уродливые были, а потом стали получаться все лучше и лучше.

– А охотничий стаж у вас какой?

– Охотиться начал рано, еще до армии. В седьмом классе отец уже стал учить этому ремеслу. Мы жили на окраине поселка, я прибегал из школы, брал ружье и с его разрешения ходил на охоту недалеко от дома. Охотился на глухарей и косачей. После армии уже регулярно охотился.

– Над чучелами вы работаете одной рукой. Увечье получили на охоте?

– Нет, когда дом строил. Рука попала в электрорубанок. Один работал, и левая рука туда случайно сорвалась, а рубанок не был закрыт кожухом. Мне было тогда 25 лет. Сейчас мне 52, то есть большую часть жизни уже обхожусь без нее. Но работаю я обеими руками. Левой прижимаю все как обычной рукой, просто на ней пальцев нет и ладони, но работаю ею, и водительские права у меня есть. Пробовал на машине с протезом ездить, но он больше мешает, я себя увереннее чувствую без него. Приловчился и на снегоходе ездить, и на лодке. Также поднимаю грузы, сам дом строил и избушки рублю, пилой пользуюсь.

– Всего в коллекции у вас сколько чучел?

– Росомаха, рысь, глухари, косачи, рябчики, куропатки, норки, куницы. Все, что у нас в лесу водится, кроме волка, все есть. Медведей делал. Один большой был и дома слишком много места занимал, поэтому его в магазине поставили. Он больше двух метров, стоит на задних лапах. Второй чуть меньше был, его приобрели у меня на подарок товарищи. Есть еще пестун – полуторагодовалый медведь. Возможности есть, могу делать любого размера, но где потом ставить? У меня дома и на даче места уже не хватает.

– Вы хотите организовать музей природы в Троицко-Печорске. Каким его видите?

– Я занимаюсь охотой и рыбалкой. Сам добываю зверей, и мне хочется, чтобы оставалась память. Создать музей природы – это моя мечта, но для музея нужно помещение. У нас, например, в Троицко-Печорске есть музей, есть там и чучела, но за ними же нужен хороший уход. Там в основном птицы, а я могу делать зверей, причем крупных зверей. В планах – рыбы, очень хочется попробовать. Глухарей, косачей, белок, куниц, медведей, рысей, росомах, лосиные головы по грудь делаю. Для друзей, на подарки, для себя. Зарплаты небольшие сейчас, поэтому часть продаю, имею какой-то дополнительный доход. Я мог бы работать в музее за какие-нибудь символические деньги, но директор сказала, что вакансий нет. Так бы я потихоньку добывал животных и мог бы делать даже целые композиции. Например, косачиные и глухариные тока или прилет уток весной на озеро. Можно же целые живописные картины создавать. Школьники приходили бы посмотреть. Это же экологическое просвещение подрастающего поколения. Детям можно было бы рассказывать о дикой природе на примерах.

У меня уже брали в музей часть чучел на январские каникулы. Музейные работники рассказывали детям о зверях. Меня приглашали, но у меня не было времени. Они проводили беседы сами, я им объяснил, что к чему. Могу оформить это все, мысли-то в голове красивые есть, и композиции зверей представляю себе, например, лиса зайца ловит, куница за белкой гонится, птица взлетает, а хищник в прыжке ее ловит. За два-три года можно собрать хороший большой музей. Там менять надо чучела, потому что они пылью покрылись, старые стали, не смотрятся уже. За ними тоже ведь уход нужен: вовремя протирать, чистить. Может, даже делать специальные стеклянные помещения. Обрабатывать надо, чтобы моль и кожееды не ели.

– Что самое сложное в работе таксидермиста?

– Самое сложное сделать заготовку, само тело. Угадать с размерами, чтобы, когда ты шкуру натянешь, оно было не смешное и уродливое, а как настоящее. Нужно настроиться на правильную волну. Не получится так, что ты с работы пришел в четыре часа и сел делать на час-полтора. Это надо сидеть с раннего утра. Процесс творческий. С утра, бывает, сидишь, а вечером уже кажется, что вот это надо так сделать, а утром встаешь – и приходит в голову еще интереснее мысль. Такое ощущение, что ночью приснилось. Вот так в процессе творческих мук и долгой работы начинает получаться правильная форма, тело, голова.

Но нужно и литературу читать, и фотографии смотреть. Иногда даже фильмы про животных специально скачиваю. Когда делал медведя, очень много фотографий просматривал и фильмов. Сначала рисую, наброски делаю, смотрю, как голова поставлена, как лапа к плечу присоединена. Так просто же ничего не присоединишь. Каркасы уже очень хорошо стали получаться. Раньше-то как было? Тряпками набивали и паклю на проволоку наворачивали, а теперь все из пенопласта вырезаю, пользуюсь пинотексом, это что-то вроде пенопласта, им стены утепляют, вот из него все вырезаю и склеиваю тело. Потом, когда уже форма готова, разрезаю ее. Например, у медведя тело разрезал сначала пополам, внутрь фанеру вставил, к этой фанере лапы потом крепил, шею, голову. Нужно все так делать, чтобы каркас был крепкий. На того медведя, которого забрали на подарок, даже дети садились по двое.

Шкуру, прежде чем сделать чучело, выделываю полностью. Обрабатываю, как на шапки и воротники, чтобы она мягкая была, красивая, чтобы ее моль и кожееды не портили. Но все равно каждый год чучело надо обрабатывать, потому что моль сейчас прогрессирует.

Связь держу со студиями таксидермии Питера и Москвы и оттуда заказываю комплектующие: глаза, челюсти, краски, шпаклевки, искусственные сосновые веточки. Это же все не просто так, например, глаза получаются не мультяшные, а как настоящие.

– Сейчас модно делать чучела из домашних животных, чтобы сохранять память о них. К вам обращались с такими заказами?

– Один раз было, но я не стал делать. Домашних животных в сараях держат, они грязные и вонючие, а дикие чистые, от них нет никакого запаха. Работать с домашними животными нет желания. Мне нравятся именно дикие. Я и своим друзьям говорю, чтобы приносили свою добычу мне – сделать на память чучело. Порой шкуру медведя просят выделать с головой. Из пенопласта вырезаю голову, зубы и глаза вставляю, получается, как ковер. Иногда озвучиваю цену на чучело, и они говорят – дороговато, тогда ковер предлагаю сделать.

– А у вас истории какие-то есть охотничьи о том, как медведя добывали?

– Историй столько, что они все в кучу собрались. Не люблю хвастаться, но медведей добыл много. Самого первого – перед армией, уже повестка на руках была. Пошел возле дома поохотиться, и собака вдруг стала облаивать косача. Я подкрадываюсь. Тут собака бросается и бежит мне в ноги. Понял, что она перепуганная. Уже готов был стрелять в косача, хорошо, что успел ружье опустить вниз. Передо мною медведь остановился, пытался поймать, видимо, собаку. Здоровый такой, я ему в голову третьим номером выстрелил с двух стволов, попал вскользь, и он ушел. Потом его искали, но не нашли.

– Как относитесь к охоте с вышек?

– Медведя, например, сложно добыть в лесу. Ты можешь всю жизнь быть охотником и ни разу не встретить его. Это очень осторожный зверь, и без хороших лаек, которые его будут облаивать и держать, сложно добыть. Я сам лично добываю с лабаза и с вышек. Сначала обычно на полянке где-то в сторонке, где люди редко бывают, приваду выкладываю. Потом наблюдаю, приходит туда медведь или нет. Нужно делать так, чтобы более мелкий зверь не растащил приваду. Обычно берется бочка, вырезается крышка и в нее кладется приманка, и издалека видно, если медведь посещает, значит, бочка валяется внутри пустая. Если два-три раза зверь приходил, то можно строить лабаз и караулить. С земли охотиться опасно, тем более если медведь подранок. С лабаза стрельнул – сразу на медведя нельзя идти, если он не упал. В таком случае еду домой, беру собак и пускаю по следу. Надо стараться хорошо прицелиться и хорошо ударить. Сильный зверь бывает. Весной было один раз такое, что пуля мимо сердца прошла, грудь разбила, и у него хватило сил метров двести отойти. Сразу тоже не пошел, а сначала домой за собакой съездил. Она нашла, медведь уже остыл.

Недавно с дочкой видели медведя. Ездили за черникой от Троицко-Печорска километров на 15, взяли с собой собак. Пустил их, чтобы побегали, а только зашли в лес, они сразу лают, я говорю: «Там, наверное, мишка». Мы стали громко разговаривать, чтобы он ушел, охота-то закрыта. Собаки затихли, значит, ушел. Собираем, и через час с другой стороны опять собаки голос подают. Потом третий раз залаяли. В итоге на четвертый раз я не выдержал и пошел смотреть, кто там такой. Собака так зло лает, не как на птицу. Подхожу и вижу, мишка собирает чернику. Вернулся за дочкой, она взрослая уже – 24 года. Предложил ей посмотреть на медведя. Жаль на телефон даже не сфотографировали, а то никто ж не верит. Дочь испугалась, спросила, не кинется ли, а я говорю: «С чего кинется? Он же знает, что мы его не тронем». Да если бы он хотел кинуться, то давно бы пришел к нам.

– У вас даже никакой защиты не было типа перцовых баллончиков?

– Был только антикомарин. Да не было таких случаев, чтобы медведь сам пришел и кинулся. Это надо его сначала хорошенько разозлить. Его для этого надо ранить. Или был случай, что собаки маленьких медвежат «зацепили» – начали их гонять, а медведица стала за собаками гоняться. Я на камеру заснял. Внутренний голос тогда подсказал, что надо уходить, а то она еще меня тут спутает вместе с собаками. Она агрессивно себя вела.

– По вашим наблюдениям, больше стало медведей в регионе?

– С каждым годом их, по-моему, все больше и больше. По крайней мере в лесу следы их пребывания везде вижу. Характерный признак – осины наклоненные. Из берлоги выходят, а есть нечего, в начале июня осина распускается, и вот они деревья в руку толщиной прямо на дорогу валят. Бывает на уазике не проедешь, как удочки, на дороге торчат эти осины, с топором выходишь и рубишь. В последнее время ягод мало в Троицко-Печорске, а медведей много, и что они едят – непонятно вообще.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com