Помощь детям-инвалидам

Республика Коми получила грантовую поддержку в размере более 12 миллионов рублей на развитие стационарозамещающих технологий для детей и молодых людей с особенностями развития.

Проект – в числе девяти победителей конкурса, который проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грантовая помощь фонда составит около 12,4 миллиона рублей.

Комплекс мер разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми совместно с Региональным центром развития социальных технологий. По словам его авторов, программа подразумевает межведомственный подход и направлена на развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Реализация мероприятий комплекса мер позволит оказать помощь более 2000 «особенных» детей.

– Комплекс мер предусматривает социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также получение ими необходимой квалифицированной помощи в домашних условиях – для этого будет создано 23 специализированных службы. Вместе с тем планируется открыть школы по уходу для родственников – на занятиях родители приобретут новые навыки в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни своих детей, а также повысят имеющиеся знания. Понимая важность досуговой деятельности для детей с ОВЗ, будет организована клубная работа для таких семей, – рассказали в минтруде региона.

Там также отметили, что в рамках проекта руководители и специалисты организаций разной ведомственной принадлежности пройдут подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит более системно и комплексно подойти к процессу разработки и реализации реабилитационных программ для семей, в которых воспитываются «особенные» дети.

Игорь ПЕТРОВ