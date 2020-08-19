Лучшие из лучших

В Коми наградили стобалльников и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В торжественной церемонии, которая состоялась 17 августа, принял участие Владимир Уйба.

Временно исполняющий обязанности главы республики пожелал ребятам успехов в учебе, удачи во всех начинаниях и достижения всех поставленных целей.

– Вы стали первыми, кто заканчивал 11-й класс в дистанционном формате, – отметил Владимир Уйба. – Вы получили уникальный опыт, а значит, вы сильнее и конкурентоспособнее выпускников всех предыдущих лет. В этом году, например, сразу десять выпускников набрали сто баллов по химии. Это лучший результат за последние годы.

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 23 выпускника. Двое из них получили высшие баллы по двум предметам: у Арины Шумиловой – 100 баллов по русскому языку и химии, у Михаила Фирсова – по информатике и математике. Выпускница из Ухты Юлия Стельмах получила высший балл по ЕГЭ, а также стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

– Высокий результат невозможен без усердной подготовки ученика и без наставничества талантливых педагогов, – сказал выпускник физико-математического лицея Михаил Фирсов. – Я благодарю республику за то, что у меня была возможность учиться в физико-математическом лицее, получить дополнительное образование по предметам, которые мне интересны. Я планирую связать свое будущее с информационными технологиями.

Владимир Уйба также поблагодарил родителей за достойное воспитание детей, а преподавателей – за вклад в развитие и образование подрастающего поколения.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru