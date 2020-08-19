Экотуризм по-печорски

Лосеферма в Якше – уникальный туристический объект Троицко-Печорского района

Об этом врио главы Коми заявил 18 августа во время посещения опытной лосиной фермы Печоро-Илычского заповедника. Владимиру Уйба рассказали об истории создания лосефермы и уникальном эксперименте по одомашниванию лосей, который проводился в течение многих лет, а также познакомили

с работой, которая ведется сегодня, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Сейчас здесь живут 15 животных, бывшая опытная ферма работает как туристический объект. Только за первую неделю января 2020 года лосеферму в Якше посетили 317 туристов.

Чтобы обеспечить животным безопасность и достаточную кормовую базу, необходимо строительство нового загона. Смета уже составлена – на возведение объекта требуется 16 миллионов рублей. Сейчас надо решить вопрос с землей, которая находится в федеральной собственности.

Врио главы Коми поручил минсельхозу совместно с минприроды региона и администрацией Троицко-Печорского района проработать вопрос и ускорить процесс передачи земли в собственность республики.

Владимир Уйба посетил стройплощадку, где на федеральные средства возводится визит-центр для приема гостей. Также он принял участие в совещании, посвященном вопросам развития экологического туризма. Троицко-Печорский район имеет богатейший туристический потенциал, но для его развития нужна современная инфраструктура. Сегодня на центральной усадьбе Печоро-Илычского заповедника действует лишь два гостевых домика. Необходимо строить дорогу. Заповедником разработан и представлен на всероссийский конкурс проект «Туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми», который вошел в топ-30 проектов по развитию экотуризма и вышел в финал.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru