Вундеркиндов подковали в летней школе

На базе гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова завершила свою работу профильная смена Летней естественно-научной школы.

По информации регионального министерства образования, профильная смена проходила с 27 июля по 16 августа и была организована в режиме лагеря дневного пребывания малыми группами. В течение трех недель порядка сорока девятиклассников из Сыктывкара и Сыктывдинского района были погружены в мир физики, химии, математики и проектной деятельности. Познавать новое им помогали ведущие педагоги республиканского физико-математического лицея-интерната, СГУ имени Питирима Сорокина, приглашенные спикеры Коми научного центра и детского технопарка «Кванториум».

Образовательная программа была нацелена на углубление и расширение теоретических и практических знаний, подготовку учащихся к успешному решению олимпиадных задач различного уровня, а также на формирование и развитие творческих способностей.

Помимо содержательной учебной работы, была предусмотрена насыщенная досуговая программа: изобретательные, танцевальные и спортивные мастер-классы, встречи в «Звездной гостиной» с представителями спортивной и творческой элиты республики, уроки межнационального общения от Дома дружбы народов Коми, тренинги межличностного общения, а также интеллектуальные мероприятия от Национальной и Юношеской библиотек.

Поздравила ребят с успешным окончанием смены министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова. Каждый участник смены получил из рук министра сертификат, подтверждающий участие в Летней естественно-научной школе.

Галина ГАЕВА

Фото Министерства образования РК