Владимир Уйба встретился со спортсменами Коми

Временно исполняющий обязанности главы региона 15 августа посетил республиканский лыжный комплекс имени олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, ознакомился с инфраструктурой спортивного объекта, оценил перспективы его модернизации, а также обсудил с легендарными олимпийскими чемпионами Раисой Сметаниной и Василием Рочевым, именитыми спортсменами и заслуженными тренерами Коми перспективы развития отрасли.

Старший тренер по баскетболу спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Елена Петина спросила, возможно ли увеличить размер выплат на питание для спортсменов во время участия в соревнованиях. Владимир Уйба ответил, что этот вопрос уже прорабатывается, проведены необходимые расчеты. В этом году требуется дополнительно почти три миллиона рублей, в 2021-м – 10,6 миллиона. Сейчас средства изыскиваются.

Мастер спорта России, судья олимпийской категории по дзюдо Марина Бондарь предложила открыть в республике спортивный интернат по образцу гимназии искусств при главе Республики Коми. Он бы помог полноценно реализовать себя одаренным юным спортсменам. Владимир Уйба инициативу поддержал. Он отметил, что идея заслуживает внимания, а ее практическая реализация возможна при активном участии крупных социальных партнеров республики.

Врио главы Коми обсудил с представителями спортивного сообщества возможность организации в республике научно обоснованного профессионального медицинского сопровождения спорта высших достижений. Методическую помощь в реализации этой инициативы может оказать Федеральное медико-биологическое агентство России, которое уже многие годы занимается медицинским сопровождением российской сборной.

На встрече были обсуждены также вопросы строительства спортивных объектов в городах и районах республики, поддержки спортивных федераций, обновления материально-технической базы спортивных школ.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru