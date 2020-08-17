В Коми ремонтируют главный мост республики

В очередном выпуске ответов на вопросы жителей Коми и.о. главы региона рассказал о ремонте моста через Вычегду в районе деревни Малая Слуда в Сыктывдинском районе.

Этот мост – самый большой в Коми, его общая длина 542 метра, длина пролетов – более ста метров. Построен он в 1961 году. Мост связывает между собой участки трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, поэтому стратегически важен не только для республики, но и для Ненецкого автономного округа. Не будь его, связь северных районов Коми и соседнего региона с южной частью республики, с центральными регионами России была бы весьма проблемной, при этом речь идет не только о пассажирском сообщении, но и об огромном объеме грузовых перевозок. В апреле на мосту начался ремонт, в результате и легковые машины, и автобусы, и грузовозы стоят в долгом ожидании своей очереди проезда по единственной полосе. Особенно нервничают те, кто едет на авто в Микунь, чтобы сесть там на поезд.

– Хочу принести извинения за неудобства всем – и водителям, и пассажирам, которые стоят иногда в часовой и более пробке для того, чтобы пересечь мост. Мост уже заслуженный такой, и когда приступали к его ремонту, считалось, что объем работ будет меньше. А когда начали вскрывать… Есть усталость металла, а оказалось, что есть даже усталость бетона, и очень многие бетонные конструкции пришлось убирать, чего раньше не планировалось, – рассказал Владимир Уйба.

Дополнительные экспертиза и последовавшие за ней работы заметно усложнили ремонт моста. Сейчас на этом сооружении снимается и меняется бетон не только на проезжей части, но и на пешеходной, поскольку усталость бетона критичная уже везде. До ноября, по словам и.о. главы, левая сторона проезжей части (на которой сейчас идут работы) будет полностью закрыта асфальтом, потом по климатическим условиям придется сделать перерыв до апреля, после чего ремонтники займутся правой частью. До декабря 2021 года работы должны быть полностью завершены.

О необходимости ремонта моста не раз говорилось в предыдущие годы. На различных совещаниях, где обсуждались вопросы, связанные с перевозкой грузов по Коми, специалисты минстроя региона особо подчеркивали, что состояние моста стремительно ухудшается из-за движения по нему перегруженных тяжеловозов, и проезд, например, очередного нагруженного выше коников лесовоза может привести к обрушению.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Артура АРТЕЕВА