Платное образование в особом режиме

О том, как соблюсти права потребителей при оказании платных образовательных услуг в условиях пандемии, шла речь 13 августа на прямой линии в Общественной приемной главы Коми. На вопросы жителей республики отвечали представители Роспотребнадзора и администрации Сыктывкара.

Предваряя тему разговора, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Татьяна Гарманова отметила, что пандемия сбила все планы и нарушила привычный рабочий ритм учреждений дополнительного образования, оказывающих платные услуги.

– Жалоб от родителей не было, но было много звонков с просьбой разъяснить, что лучше – соглашаться на перенос занятий или забирать деньги. Всем были даны разъяснения. К нам поступали также обращения граждан, которые в связи с переходом детей на дистанционное образование требовали перерасчета, а организации не всегда шли на это. Хотя законом предусмотрено, что потребитель вправе в любое время расторгнуть договор с условием возврата оставшихся денег. Оплата образовательных услуг прошла за год, а предоставление этих услуг было прекращено раньше срока, значит, должен был быть перерасчет, – рассказала Татьяна Гарманова. – Платные услуги отличаются от бесплатных тем, что для их предоставления составляется договор между поставщиком услуг и потребителем. Оказываются они организациями, имеющими лицензии. Договор необходим еще и для того, чтобы потом у потребителя не возникало вопросов, почему договаривались об одном, а получили другое: ведь услуга специфическая, и желаемый результат зависит еще и от способностей ребенка. Вряд ли за девять месяцев можно научить кого бы то ни было свободному владению, например, иностранным языком.

При составлении договора потребитель должен обратить внимание на пункт, предусматривающий возможность перерасчета. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии. Если прописано в договоре 90 часов, эти часы ребенок должен получить. Также должна быть отражена полная информация о лице, которое предоставляет эти услуги, номер лицензии на оказание услуг и сроки действия договора. Помимо закона о защите прав потребителей, процессы предоставления образовательных услуг регулирует республиканское постановление о правилах оказания услуг №706 от 15 августа 2013 года.

Позвонившая на прямую линию женщина поинтересовалась, могут ли родители как-то влиять на перечень предоставляемых в детском саду платных образовательных услуг.

– Прежде чем оказывать платные образовательные услуги, в дошкольных учреждениях проводится опрос родителей. Обычно это делается в мае – в конце учебного года или в сентябре. Естественно, открытие кружка зависит от количества желающих. Это должно быть экономически выгодно, потому что труд педагога должен оплачиваться, – ответила директор Центра обеспечения финансово-хозяйственной деятельности столичного управления дошкольного образования Анна Мурадян.

Что касается цен на образовательные услуги, то начальник отдела контрольно-ревизионной работы столичного управления образования Татьяна Габова отметила, что последнее повышение цен на дополнительные образовательные услуги было в 2014 году. Сегодня в Сыктывкаре достаточно низкие цены. Особым спросом пользуются услуги школы будущего первоклассника. Средняя ежемесячная цена за подготовку дошколят к школе – 1300 рублей. Во многих школах задействованы дополнительные образовательные услуги по отдельным предметам, стоимость на них тоже небольшая.

Директор Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы Ольга Вяхирева призналась, что совершенно не представляет, как сейчас, в условиях особого режима, вести занятия с детьми:

– То, что в других образовательных учреждениях считается дополнительным, у нас считается основным и финансируется из средств бюджета. Но в перечне наших услуг есть и дополнительные программы, которых нет в основной школе. Это группы раннего эстетического развития для детей с двух лет и группы подготовки детей для поступления в музыкальную школу с шестилетнего возраста. С наступлением пандемии мы столкнулись с очень серьезной проблемой, потому что дистанционное обучение с малышами невозможно организовать так, чтобы за это можно было платить деньги. Поэтому мы вынуждены были вести занятия дистанционно, но без оплаты. Ведь смысл этой группы – готовить детей в музыкальную школу. Сейчас, читая рекомендации, мы приходим в ужас: как нам организовать учебный процесс? Как можно организовать работу школы искусств, соблюдая все эти требования? К счастью, подавляющая часть нашего обучения – индивидуальная, и в этом случае соблюсти социальную дистанцию проще. А как быть с платными услугами? Поэтому мы хотим в этом году внести в договор возможность перехода с очного на дистанционное обучение и обратно. Могут возникнуть проблемы в реализации программы. Но что конкретно прописать, пока не знаем.

– К сожалению, ушло то время, когда мы могли составлять договоры на год. Когда все вернется на круги своя, неизвестно. Пока придется, видимо, составлять договоры на месяц, – посоветовала Татьяна Гарманова.

Поскольку заданная тема была тесно связана с особыми условиями, в которых сейчас придется работать не только учреждениям, оказывающим платные образовательные услуги, но и школам, детским садам, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Татьяна Винницкая отметила, что 1 сентября образовательные учреждения откроются, но санитарные требования в условиях пандемии будут очень жесткими.

В соответствии с новыми санитарными правилами по профилактике ковида, которые будут действовать до 1 января 2021 года, должны соблюдаться требования по площади на одного ребенка. В детских садах это два квадратных метра на дошкольника и 2,5 квадрата – на ребенка в возрасте до трех лет. То есть если в группе 30 человек, то площадь помещения должна быть не менее 60 квадратов. А если это ясельная группа, то еще больше.

Количество детей в группах будет уменьшено, запрещены массовые мероприятия. То есть две группы в одном актовом или спортивном зале заниматься не смогут.

Платные образовательные услуги в детсадах возобновляются тоже, но с соблюдением санитарных норм, вводятся дополнительные процедуры по обеззараживанию помещений.

Что касается музыкальной школы, где приходится проводить хоровые занятия с большим количеством детей, в зависимости от деятельности детей на одного ребенка должно быть предусмотрено от двух до шести квадратных метров. В местах проведения таких занятий необходимы рециркуляторы воздуха: не менее трех на группу. При входе в образовательные учреждения дети будут обязательно проходить термометрию. Если у ребенка температура выше 37 градусов, его останавливают, заносят запись в журнал и приглашают медработника.

Привычная школьникам кабинетная система на время пандемии отменяется. Переход из одного кабинета в другой запрещен, кроме тех случаев, когда проводятся уроки физики, химии и физкультуры. За каждым классом закрепляется свой учебный кабинет.

Преподаватели могут работать без масок. Но работники пищеблока и технический персонал обязаны ходить в масках и перчатках. На входе в школу, актовые и спортивные залы установят рециркуляторы, которые будут работать постоянно. Перед пищеблоком должны быть установки с санитайзерами. Перед началом учебного года школу не только красят, но и моют, дезинфицируют. Проветривание классов обязательно. Руководство школ должно продумать занятия так, чтобы минимизировать контакты детей на переменах.

По словам Татьяны Винницкой, как все это осуществить, руководство школ должно продумать самостоятельно. Придется составить новый график перемен, до наступления холодов часть занятий можно будет проводить на свежем воздухе.

Придется продумать и график питания детей в школьной столовой с учетом минимизации контактов. Как это сделать, каждое учебное заведение тоже решит самостоятельно. Как вариант – одна смена может начинаться в восемь утра, другая в 08.15.

– Предполагаем, что будет очень много вопросов от родителей. Это все создаст большие неудобства, работать будет сложно, но правила необходимо соблюдать, – заключила Татьяна Винницкая.

Галина ГАЕВА

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