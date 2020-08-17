Музейные ремонты Ухты

В Ухте завершается масштабный ремонт в Историко-краеведческом музее. Учреждение будет готово к приему посетителей к началу сентября. Кроме того, к ноябрю на его базе откроется туристско-информационный центр.

На прошлой неделе мэр Ухты Магомед Османов вместе со своим заместителем Мариной Метелевой проинспектировал работы в музее. Как пояснили в пресс-службе администрации города, за счет средств муниципального бюджета в учреждении сейчас ведется ремонт входной группы, фойе и коридоров, уже завершено обновление зала «Ухта и ухтинцы в годы Великой Отечественной войны», идет работа над наполнением экспозиции.

– Это самый большой зал, около ста квадратных метров. Многие предметы интерьера экспозиции делаются самими сотрудниками вручную. Период ограничения посещения музея в связи с пандемией используется максимально: все силы брошены на обновление облика музея, – прокомментировала директор музея Оксана Гриценко.

В начале июля стали известны результаты конкурса главы Коми на соискание грантов для реализации мероприятий в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми. Музей получил 300 тысяч рублей на создание туристско-информационного центра, который разместят в фойе, на средства гранта приобретут мебель и оргтехнику. По условиям гранта ТИЦ нужно открыть до конца года, но в музее уверены, что успеют сделать это уже к ноябрю.

Также Магомед Османов поручил местному управлению ЖКХ и горзеленхозу до конца сентября привести в порядок территорию вокруг музея, чтобы он выглядел достойно не только внутри, но и снаружи.

Мэр Ухты побывал и в Музее геологической коллекции, где планируется модернизация экспозиции, а также осмотрел ход ремонта в будущем выставочном зале по улице Мира, 1. В этом здании ремонт принес сюрприз: обнаружилось первоначальное оформление стен лепным декором, который решено восстановить, сделав помещение близким тому, каким его задумывали советские архитекторы. Работы планируется завершить к столетию Коми.

Анна АЯНОВА

Фото Евгения ГРОХА