Койгородок против террористов

11-12 августа в Койгородском районе прошла командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатывались действия сотрудников органов местного самоуправления, руководителей и персонала учреждений и объектов при установлении уровней террористической опасности. Мероприятие проведено в соответствии с планом работы Антитеррористической комиссии в Республике Коми.

Как сообщили в региональном Комитете ГО и ЧС, основная цель тренировки – отработка практических действий руководства муниципального образования и организаций в управлении силами и средствами при решении задач по предупреждению терроризма, минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов.

Тренировка прошла в три этапа: отработка соответствующих действий при установлении повышенного («синего»), высокого («желтого») и критического («красного») уровней террористической опасности.

В мероприятии были задействованы члены антитеррористической комиссии, администрация района, объекты образования, культуры, спорта и управляющие организации.

После тренировки с представителями структурных подразделений администрации района, руководителями организаций и учреждений проведено учебно-методическое занятие по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Коми Александр Бурцев отметил:

– Подобные тренировки проводятся каждый год не менее чем в трех муниципальных образованиях. В ходе тренировки не только проверены навыки, но и оказана методическая помощь в области профилактики терроризма, в том числе по противодействию его идеологии, а также по практическому применению имеющихся сил и средств.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Комитета ГО и ЧС РК