Капитан парома заплатит штраф

65-летний капитан управлял самоходным пассажирским паромом «Парма» в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Сыктывкарского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России квалифицировали такие действия как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следственного отдела на транспорте, вечером 2 июля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь сменным капитаном-механиком самоходного парома «Парма», оказывал услуги по перевозке пассажиров и автотранспортных средств в акватории реки Вычегды в Сыктывкаре по маршруту Трехозерка – Доручасток. При этом мужчина, имея действующий диплом капитана, то есть обладая профессиональными навыками и знаниями в сфере эксплуатации водного транспорта, в том числе в сфере перевозок пассажиров речным транспортом, не обеспечил безопасность пассажиров в пути следования. А именно – создал недопустимые предпосылки для наступления угрозы причинения вреда здоровью и жизни пассажиров, находившихся на борту судна.

В тот день грузовой паром «Парма» вышел в путь по расписанию. Позднее пассажиры парома в соцсетях делились воспоминаниями об этом рейсе, который с первых минут стал очень тревожным. Почти сразу судно врезалось кормой в правый берег, но капитан вырулил. Потом пассажиры поняли, что судно направляется на мель, но капитан изменил курс так, что паром снова врезался в берег. После чего резко дал задний ход. Пассажиры выяснили, что капитан просто пьян. За штурвал встал матрос, под его управлением паром благополучно причалил к берегу, пассажиры и груз не пострадали.

В отношении капитана было возбуждено и расследовалось уголовное дело. На стадии предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, активно способствовал установлению всех обстоятельств произошедшего. Раскаявшись в совершенном преступлении, мужчина добровольно принес извинения пассажирам, которые в ходе того рейса натерпелись страха. Также обвиняемый по собственной инициативе оказал материальную помощь одному из детских домов региона.

На завершающей стадии расследования от него поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом данное ходатайство рассмотрено и удовлетворено, в связи с чем капитану назначен штраф в размере семи тысяч рублей.

Кроме того, следователем в адрес судовладельца (муниципального коммунального предприятия) было направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению других нарушений закона. В частности, видеонаблюдение на судне в момент совершения преступления было выключено, видеофиксация не производилась, что является грубым нарушением требований федерального закона «О транспортной безопасности». Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры судоводительского состава пассажирских судов не проводились, а также не были приняты должные меры для контроля сотрудника на рабочем месте, что стало одним из обстоятельств, способствовавших произошедшему. По результатам рассмотрения представления и проведенного внутреннего расследования руководство организации приняло решение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника отдела организации речных перевозок предприятия.

Ирина СМИРНОВА

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