Экологический субботник в Язеле

Более тридцати сыктывкарцев 15 августа приехали на субботник в белый бор около железнодорожной станции Язель. Любимое место отдыха и сбора грибов многих сыктывкарцев за пару летних месяцев было изрядно замусорено.

Организаторами акции стали активисты движения «ЭкоБессрочка-Эжва». Для них это уже четвертая поездка за год в это место, и сейчас здесь был поставлен рекорд: за день собрали 250 мешков мусора. При этом он был разделен. 105 мешков – это мусор, поддающийся переработке, 70 – различный мусор и 80 мешков – строительный.

– Мы очень рады, что еще один маленький кусочек нашей планеты стал чистым, – рассказала «Республике» участница субботника, председатель движения «Серебряные волонтеры Сыктывдинского района» Екатерина Ильчукова. – Мы начали субботник в 11 часов утра и закончили только в полдесятого вечера. Часть собранного мусора сдали на переработку, часть отвезли в контейнеры. В основном собирали стеклянные водочные бутылки и пластиковые пивные. Много оказалось строительного мусора – это пенопласт, сайдинг, стекло, канистры, шланги, резина. Немало и рваной одежды. Для наших волонтеров это был первый опыт. Мы устали, но нам была приятна эта усталость. Приятно было познакомиться с молодыми активистами, посмотреть, как они работают.

Из интересных находок Екатерина Ильчукова назвала четыре банковские карточки, видеорегистратор старой модели и садовые статуэтки в виде баранов.

Артур АРТЕЕВ

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