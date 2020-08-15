«Бандиты» из клана гепатитов

Вирусные инфекции могут подстеречь жертву и в кабинете врача

Две трети жителей Коми еще до достижения двадцати лет переносят гепатит А, но многие даже не подозревают об этом. О том, каковы последствия вирусной инфекции, а также как проявляют себя ее более опасные «родственники» – гепатиты В и С, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики. Вирусные заболевания не всегда удается распознать вовремя, поскольку они иногда «маскируются» под ОРВИ, а очень часто и вовсе довольно долго протекают бессимптомно. Зато потом внезапно наносят серьезный удар – в первую очередь по печени.

Вакцина для дочки и сына

Гепатиты В и С принято считать болезнями наркоманов и людей, ведущих беспорядочную половую жизнь, но на самом деле «передать» вирус от больного человека к здоровому может обычная зубная щетка, мочалка или нестерильный инструмент в кабинете зубного врача. Поэтому в случае выявления вируса у пациента врачи проводят настоящее расследование, устанавливая пути заражения и выясняя, с кем контактировал больной.

Участники прямой линии напомнили, что гепатит – это воспаление печени, хронический может привести к развитию онкологического заболевания. По мнению врачей, сейчас некоторые жители Коми стали довольно легкомысленно относиться к профилактике гепатитов, в том числе к вакцинации, поскольку эти заболевания благодаря своевременно принятым мерам не имеют широкого распространения в регионе (за исключением гепатита А).

Но, как отметила главный внештатный эпидемиолог минздрава Коми Нина Овчинникова, гепатиты С и В – очень серьезные заболевания, чтобы не допустить их распространения, требуется постоянная профилактическая работа. При хроническом вирусном гепатите С, связанном с развитием онкологии, показатель летальности доходит до 40 процентов. При гепатите В – до 15 процентов.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Коми Ромэн Галимов сообщил, что статистика заболеваемости вирусными гепатитами в Коми имеет положительную динамику. Прежде всего это касается вирусного гепатита В. Его удалось победить благодаря вакцинации, которая проводится в рамках национального календаря профилактических прививок.

В середине 90-х годов прошлого века в Коми ежегодно регистрировалось более ста случаев вирусного гепатита В. Сейчас несколько случаев выявления этого заболевания – уже чрезвычайный показатель. Еще в 90-е годы началась вакцинация, в первую очередь детей. По результатам шести месяцев этого года уровень вакцинирования против гепатита В составляет более 95 процентов. В этом году в Коми не зарегистрировано ни одного случая заболевания гепатитом В, случаи, которые были в прошлые годы, единичны. В регионе показатель заболеваемости очень низкий – 0,5 случая на 100 тысяч населения. Факты в основном «завозные» – выявляются у приезжих из других регионов.

Эта относительно спокойная ситуация имеет и существенный минус: многие родители начали скептически относиться к вакцинации детей от гепатита В, утверждая, что и без нее можно обойтись, поскольку вероятность заразиться мала.

Нина Овчинникова напомнила, что сегодняшний ребенок очень быстро вырастет, и родители не могут знать, с кем ему придется контактировать во взрослой жизни, в каком регионе жить и работать. Не исключено, что на пути встретится больной вирусным гепатитом В. А это заболевание в хронической форме является причиной рака печени. Так что прививка от гепатита В является еще и профилактикой онкологии.

Итогом вакцинации стало то, что в Коми вирусный гепатит В не регистрировался среди детей с 2006 года. В те времена, когда вакцинация не проводилась, ситуация была довольно плачевная. Если женщина страдала гепатитом В, у ее ребенка это заболевание выявлялось в течение года после рождения. Риск развития хронической формы у новорожденных достигает 90 процентов, через некоторое время ребенок становится инвалидом. И сейчас отказ родителей от вакцинации ребенка может привести как минимум к необходимости долгого лечения малыша.

Вакцина от гепатита В, как пояснила Нина Овчинникова, не только очень эффективна, но и очень легко переносится даже новорожденными, препарат фактически не вызывает побочных эффектов. Врач заверила, что слухи о каких-то тяжелых последствиях после вакцинации против гепатита В не имеют под собой никаких оснований.

Если гепатит В на данный момент не представляет серьезной угрозы, то его «родич» – гепатит С – куда более опасен. Вакцины против этого заболевания нет. Порядка 85-90 процентов случаев гепатита С переходят в хроническую форму и могут привести к летальному исходу. Еще совсем недавно смертность среди страдающих этим заболеванием была очень высокой. Но, как подчеркнули врачи, медицина не стоит на месте, появились новые действенные препараты, которые успешно используются для лечения. Официально эра лечения гепатита С началась в 2013 году, применяемые схемы лечения предполагают достижение устойчивого вирусологического ответа до 99 процентов. Кроме того, лечение хорошо переносится. Самое главное – вовремя его начать, поскольку многие люди либо не знают о протекающем бессимптомно заболевании, либо сознательно откладывают лечение, потому что на каком-то этапе никаких болезненных проявлений не испытывают. Когда спохватываются, бывает уже поздно.

С и В сидели на игле

Естественно, в ходе прямой линии прозвучал вопрос о том, какие признаки указывают на то, что человек инфицирован гепатитом В или С. Тут врачи разочаровали – гепатиты В и С могут до определенного времени вообще не проявлять себя. Самый опасный гепатит С является и самым коварным – симптомы появляются в основном тогда, когда начинаются проблемы с печенью (в итоге все хронические гепатиты приводят к ее циррозу).

Заведующий диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергей Казаковцев отметил, что человек должен насторожиться, если понимает, что у него была возможность заразиться. Врачи не зря говорят, что гепатиты очень часто «гуляют» рука об руку с ВИЧ-инфекцией: пути передачи у этих заболеваний во многом схожи. Это инъекционное употребление наркотиков с использованием одного шприца на несколько человек, беспорядочные половые связи. Обследоваться на гепатит необходимо и в том случае, если сам человек не употребляет наркотики, но наркоманией страдает его половой партнер.

К счастью, сейчас гепатиты выявляют не только при обращении пациента с подозрением на это заболевание, но и при любом помещении в стационар с любой патологией – даже с кишечной инфекцией или переломом ноги. При каждом выявлении заболевания необходимо проводить расследование. Но часто больные сами ставят врачам-«следователям» палки в колеса – например, если есть подозрение, что заражение произошло половым путем. В таких случаях требуется установить всех половых партнеров больного, проверить их всех на наличие заболевания. Вот тут-то некоторые и начинают страдать «забывчивостью» – особенно если подозревают, что заразились от случайного партнера и могли передать инфекцию партнеру постоянному.

Хотя медики подчеркивают, что от гепатита не застрахован даже человек, который не употребляет наркотики и не изменяет своему постоянному партнеру. Заразиться можно даже в медицинском учреждении. Раньше, когда в медучреждениях использовались многоразовые шприцы, гепатиты С и В могли притаиться на многоразовой игле. Сейчас используются только одноразовые шприцы, но заразу можно подхватить, например, в кабинете стоматолога, если он экономит на расходных материалах и их дезинфекции, или в тату-салоне. Врачи подчеркнули, что вероятность этого довольно низка, но к своему здоровью надо относиться ответственно и для любого вмешательства в свой организм выбирать специалистов с хорошей репутацией.

Еще один путь к гепатиту – несоблюдение личной гигиены. Немытые руки, использование чужой мочалки или бритвы, употребление плохо вымытых овощей и фруктов могут привести к инфицированию. Довольно часто личная гигиена не слишком тщательно соблюдается в мужских общежитиях, поэтому города вахтовиков – Воркута и Усинск – находятся в зоне особого внимания медиков, особенно с учетом того, что рабочие из других регионов могут и завезти гепатит.

Болезнью немытых рук иногда называют гепатит А (в народе известен как желтуха). Он крайне заразен, очень легко и быстро распространяется, но, к счастью, это самая легкая форма гепатита, которая полностью излечивается. Гепатит А не всегда дает о себе знать желтой кожей и белками глаз. Иногда протекает бессимптомно, чаще всего переносится в детском возрасте. Родители маленьких пациентов часто принимают гепатит за легкую простуду или кишечную инфекцию и даже не обращаются к врачу.

Именно о «вездесущем» гепатите А чаще всего задавали вопросы люди, дозвонившиеся на прямую линию. Один из жителей Сыктывкара поинтересовался, можно ли ему быть донором крови, если в возрасте 10 лет он перенес гепатит А, а также спросил, есть ли вероятность снова заразиться гепатитом А во взрослой жизни.

Сергей Казаковцев пояснил, что в медицине описаны повторные случаи заболевания гепатитом А, но они крайне редки, являются скорее исключением из правил, поэтому все же принято считать, что этим видом гепатита болеют один раз. Заболевание доброкачественное, в большинстве случаев заканчивается полным выздоровлением без серьезных последствий для организма. Поэтому те, кто переболел гепатитом А, могут быть донорами, но, конечно же, должны сказать о перенесенном заболевании перед сдачей крови.

Сто обид на COVID

Сейчас редкое мероприятие, в котором участвуют медики, обходится без вопросов о коронавирусной инфекции. Прозвучали вопросы о коронавирусе и в ходе прямой линии.

Одна из жительниц Сыктывкара возмущалась тем, что люди в городе не соблюдают меры индивидуальной защиты, появляются в общественных местах без масок и перчаток. При той скученности, которая наблюдается в час пик в автобусе, заразиться от кашляющего и чихающего соседа несложно. Даже если у него обычная простуда, ее тоже подхватить обидно. В связи с этим сыктывкарка обратилась к представителю Роспотребнадзора с вопросом, как можно повлиять на нарушителей.

Ромэн Галимов напомнил, что с 15 мая жители региона указом исполняющего обязанности главы республики Владимира Уйба обязаны носить в общественных местах маски и перчатки. Но признал, что многие жители Коми это требование не соблюдают. Как подчеркнул представитель Роспотребнадзора, контроль за выполнением указа в первую очередь возложен на органы местного самоуправления. На каждом заседании оперативного штаба, который возглавляет руководитель региона Владимир Уйба, представители всех муниципалитетов отчитываются о работе, проводимой в этом направлении.

Ромэн Галимов подчеркнул, что граждане прежде всего сами должны быть заинтересованы в соблюдении профилактических мер. И не только потому, что это лично их может уберечь от инфицирования. Сейчас в Республике Коми поэтапно снимаются ограничения, наложенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, жизнь фактически вернулась в привычное русло. Но если число заболевших начнет расти, ограничения будут введены снова.

Также врачи напомнили, что процедуры, которые вошли в моду в последнее время: тщательное мытье рук, использование санитайзеров и антисептиков – не должны из моды выйти, поскольку помогут предотвратить заражение не только коронавирусом, но и множеством других заболеваний, в том числе ежегодным сезонным гриппом.

Людмила ВЛАСОВА

Фото gamsat-preparation.com