В республику поступили «умные» счетчики

На склад АО «Коми коммунальные технологии» поступило более двух тысяч «умных» счетчиков электроэнергии, приобретенных компанией для замены потребительских приборов учета с истекшими либо истекающими сроками поверки, сообщило МинЖКХ республики.

Новые интеллектуальные приборы учета позволят определять расход энергии потребителями и направлять данные оператору по беспроводным каналам связи для дальнейшей обработки и передачи в АО «Коми энергосбытовая компания».

До конца текущего года монтаж «умных» счетчиков будет осуществлен в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Печоре, Усинске, Инте, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Княжпогостском, Удорском, Ижемском, Усть-Цилемском и Троицко-Печорском районах.

Масштабная кампания по внедрению автоматизированной системы, отслеживающей объемы потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами, электроснабжение которых осуществляется от сетей компании, началась 1 июля. Она проводится в соответствии с федеральным законом ФЗ-522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электроэнергии (мощности) в Российской Федерации».

С потребителей снята ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета электроэнергии. Соответствующая обязанность переносится на гарантированных поставщиков и сетевые организации, в числе которых и АО «Коми коммунальные технологии».

Специалисты компании предупредили, что внедрение любого новшества, в том числе в сфере электроэнергетики, сопровождается всплеском интереса к этому мошенников. Они могут воспользоваться ситуацией и предложить гражданам установить или заменить счетчик по «льготной» цене. Услышав такое предложение, нужно насторожиться и в любом случае не пускать к себе в дом людей с улицы. О предстоящей установке «умного» счетчика клиенты АО «Коми коммунальные технологии» получат уведомление заранее.

Лина ПЕРОВА

Фото komikt.ru