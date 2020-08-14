В республику поступили «умные» счетчики

МЕТКИ:

Автор: Редактор 14.08.2020

На склад АО «Коми коммунальные технологии» поступило более двух тысяч «умных» счетчиков электроэнергии, приобретенных компанией для замены потребительских приборов учета с истекшими либо истекающими сроками поверки, сообщило МинЖКХ республики.

Новые интеллектуальные приборы учета позволят определять расход энергии потребителями и направлять данные оператору по беспроводным каналам связи для дальнейшей обработки и передачи в АО «Коми энергосбытовая компания».

До конца текущего года монтаж «умных» счетчиков будет осуществлен в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Печоре, Усинске, Инте, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Княжпогостском, Удорском, Ижемском, Усть-Цилемском и Троицко-Печорском районах.

Масштабная кампания по внедрению автоматизированной системы, отслеживающей объемы потребления электроэнергии физическими и юридическими лицами, электроснабжение которых осуществляется от сетей компании, началась 1 июля. Она проводится в соответствии с федеральным законом ФЗ-522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электроэнергии (мощности) в Российской Федерации».

С потребителей снята ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета электроэнергии. Соответствующая обязанность переносится на гарантированных поставщиков и сетевые организации, в числе которых и АО «Коми коммунальные технологии».

Специалисты компании предупредили, что внедрение любого новшества, в том числе в сфере электроэнергетики, сопровождается всплеском интереса к этому мошенников. Они могут воспользоваться ситуацией и предложить гражданам установить или заменить счетчик по «льготной» цене. Услышав такое предложение, нужно насторожиться и в любом случае не пускать к себе в дом людей с улицы. О предстоящей установке «умного» счетчика клиенты АО «Коми коммунальные технологии» получат уведомление заранее.

Лина ПЕРОВА

Фото komikt.ru

Оставьте первый комментарий для "В республику поступили «умные» счетчики"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.