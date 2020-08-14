На «Победе» в честь Великой Победы

Владимир Уйба принял участие в мемориальном автопробеге

13 августа и.о. главы Коми Владимир Уйба на личной ретромашине принял участие в автопробеге «75 километров Победы» от Сыктывкара до сел Часово и Палевицы Сыктывдинского района.

Акция является частью проекта республиканского совета ветеранов «О тех, кто рядом, не забудем и помним тех, кого уж нет», который реализуется благодаря победе в конкурсе грантов главы Коми. В селах участники автопробега привели в порядок памятники и бесхозные могилы участников Великой Отечественной войны.

Приготовления к отъезду начались на Стефановской площади в девятом часу утра. Аутентичная «Победа», стоявшая напротив здания Госсовета Коми, заряжала позитивом спешащих по делам сыктывкарцев. Некоторые успевали сделать памятные фото на фоне красивой машины ГАЗ М-20. Неподалеку автор идеи пробега, председатель республиканского совета ветеранов и советник главы Коми Людмила Жукова обсуждала детали поездки с Владимиром Уйба. Чуть позже они напутствовали других участников автопробега, среди которых были волонтеры, ветераны, юнармейцы и общественники.

– Мы отправляемся туда не просто так, а будем ремонтировать 19 могил: благоустраивать, красить. Кроме того, будем работать и в домах ветеранов. Рада, что наравне с ветеранами сегодня в этой акции участие принимает и молодежь, – сказала Людмила Жукова.

Руководитель региона отметил, что с большим энтузиазмом поддержал идею Людмилы Жуковой и вместе с остальными участниками акции с честью и гордостью вложит в «стену памяти этот кирпичик»:

– Акция становится традиционной, это здорово, думаю, ее и дальше нужно будет проводить. Нельзя прекращать эту цепь памяти, потому что сегодня, например, я очень рад, что мы наблюдаем преемственность поколений. Это самое главное. Сегодня еще раз мы всем напомним, что год юбилейный: 75 лет Великой Победы. Понятно, что у нас в этом году из-за коронавируса праздник был в заочном режиме, но вот эта акция очная и знаковая, а поэтому важна тем более. В этот юбилейный год мы помним всех: и павших, и живых. Самое главное, что мы не просто проедем, а встретимся с ветеранами тыла, в чем-то им поможем.

Владимир Уйба, общаясь с журналистами перед отъездом, рассказал, что «Победа» является его личной:

– Мы с друзьями в Москве объединились впятером, и у каждого из нас раритетные машины, мы в одном клубе состоим и участвуем в таких пробегах регулярно. Идея в том, что все машины полностью оригинальные. На этой «Победе» даже нет боковых зеркал, что очень неудобно для вождения, тем не менее это оригинал, вот именно так она и выглядела изначально. По жизни мне вообще много приходится ездить за рулем, и в Сыктывкаре уже успел покататься на этом автомобиле.

Руководитель республики также отметил, что в ходе поездки обратит внимание на ситуацию с борщевиком в регионе:

– Меня этот борщевик уже достал. Я объездил практически всю республику. Остался еще только Троицко-Печорск, а так везде был. Борщевик – это тема, по поводу которой я уже месяца два с лишним встречаюсь с представителями Коми научного центра. Я сказал им: «Ребята, ну негоже, что ученые терпят фиаско от какого-то борщевика, давайте найдем какой-нибудь экологически чистый способ борьбы, допустим, выведем тлю, которая будет убивать только его, ведь химией нельзя, потому что пчел убьем». Эту программу мы начнем со следующего года.

После этого колонна, в которой были также военный грузовик с массивной надписью «Наследники победителей!» на капоте и старенькая «буханка» с красными знаменами на крыше, отправилась в путь. Всего около десяти автомобилей, в том числе две машины телеканала «Юрган». В селах участники пробега возлагали цветы к памятникам павших, а также принимали деятельное участие в благоустройстве кладбищ и домов местных жителей: косили траву, чинили заборы, красили батареи отопления. Владимир Уйба также участвовал в этой работе и посетил двух тружениц тыла – Зинаиду Константиновну Моисееву и Розу Васильевну Огибину.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ярослава СЕВРУКА и rkomi.ru