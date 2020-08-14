«Игроки» и арт-кластер для молодежи

О перспективах развития в Сыктывкаре молодежной культуры шла речь на прошедшей 12 августа пресс-конференции в Государственном академическом драмтеатре имени Виктора Савина. На вопросы журналистов ответили министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, директор драмтеатра Михаил Матвеев и приглашенный в Сыктывкар московский театральный режиссер Хуго Эрикссен. Темой для встречи стало создание в столице региона Молодежного театра, подготовка им спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя, а также сотрудничество республиканского министерства культуры, туризма и архивного дела и Александрийского театра, который представлял Хуго Эрикссен.

Комедию Гоголя в Сыктывкаре будет ставить Хуго Эрикссен, чьи постановки прошли в Александрийском театре и в театре имени Евгения Вахтангова. Режиссер работает со своей сложившейся творческой группой, но артисты будут задействованы сыктывкарские. Работа над спектаклем начнется в ближайшее время. Премьера «Игроков» пройдет нынешней осенью на сцене драмтеатра.

Рассказывая о планируемой постановке «Игроков», Хуго Эрикссен отметил, что хочет «вернуть зрителям Гоголя и очистить от штампов его комедию».

Молодежный театр в республике появился еще в прошлом году. Но пока он не имеет собственной сцены, поэтому базируется в драмтеатре имени Савина. Первая премьера молодежного театра планировалась на весну, но из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции была перенесена на осень. Это документальный спектакль, посвященный столице республики «СКТВКР» (режиссер Максим Соколов из Санкт-Петербурга).

Нынешней осенью Молодежный театр представит зрителям отложенный «СКТВКР», а затем и «Игроков». Третьим спектаклем в новом сезоне станет «Игра в фанты» по пьесе Николая Коляды (будет ставить сыктывкарский режиссер Денис Рассыхаев).

Как сообщил Сергей Емельянов, репетиции во всех театрах республики были разрешены с 3 августа. Пока неизвестно, когда театры откроются для зрителей, но посещать театрально-зрелищные учреждения можно будет только в масках, а рассадка зрителей будет производиться через одного. Каждому зрителю на входе будут обрабатывать антисептиком руки и измерять температуру тела.

Как рассказал Сергей Емельянов, сейчас руководимое им министерство ищет для Молодежного театра подходящее здание. Первоначально планировалось построить здание на улице Советской, на месте снесенной двухэтажной деревяшки у столичного центра досуга и кино «Октябрь». Но площадка оказалась маленькой, а рядом расположены жилые дома.

Сейчас в качестве места для молодежного театра рассматривается территория бывшего Сыктывкарского механического завода (в районе пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта). Здесь планируется создать масштабный арт-кластер для молодежи.

– К концу года должны подготовить проектно-сметную документацию, – уточнил Сергей Емельянов. – Мы совместно со столичным мэром Натальей Хозяиновой провели инвентаризацию площадки, которая располагается на бывшей территории СМЗ. Бывшая промзона позволяет переродить идею создания Молодежного театра в молодежное пространство Севера страны. Это беспрецедентная идея для России, которая к концу года должна найти воплощение в формате проекта. Сейчас ведутся работы с собственниками объектов на участке. На территории планируется организовать арт-квартал с Молодежным театром. Помимо этого, здесь, возможно, откроется филиал Государственного центра современного искусства и пространство креативных индустрий. Будет комфортная зона отдыха и досуга с достаточным количеством парковочных мест и даже скейт-парк. Начать работы намечено уже в следующем году.

Сергей Емельянов обсудил опрос открытия такой площадки с федеральным молодежным объединением Роскультцентр и его руководителем Мариной Абрамовой. Организация, которая имеет опыт создания в других субъектах страны аналогичных площадок, откликнулась на просьбу республики в концептуальной помощи.

Артур АРТЕЕВ

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