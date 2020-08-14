Полпред президента в СЗФО проинспектировал Коми

Коми с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Полпред провел встречу с исполняющим обязанности главы Коми Владимиром Уйба и совещание о ходе реализации в республике нацпроектов.

Владимир Уйба доложил полпреду о результатах работы, проделанной со дня назначения на должность и.о. главы республики. Прежде всего удалось взять под контроль ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и наладить работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Введение ограничительных мер режима повышенной готовности негативно отразилось на экономике республики. Поэтому сейчас первостепенная задача – восполнить понесенный экономический ущерб, оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, создать условия для динамичного развития бизнеса.

– Мы ввели целый ряд мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса – финансовой, имущественной, налоговой, – рассказал Владимир Уйба. – Так, например, на 2020 год были снижены c двух до одного процента ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. На период 2020-2022 годов снижены в два раза налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Докапитализирован уставный капитал Микрокредитной компании Республики Коми, которая выдает доступные для бизнеса кредиты. Мы запускаем на базе федеральной платформы «Мой бизнес» пилотный проект формирования единой площадки по получению предпринимателями мер антикризисной государственной поддержки.

– У каждого региона своя специфика и особенности, в части мер поддержки нет единого для всех субъектов страны «рецепта». Поэтому надо очень внимательно отслеживать ситуацию, состояние малого и среднего бизнеса, необходимо как можно чаще встречаться с предпринимателями, слушать и слышать их чаяния. Нельзя допустить, чтобы они прекратили свое дело, – заявил Александр Гуцан.

Полпред подчеркнул важность постоянного диалога власти и общества, а также позитивно оценил регулярные личные встречи и.о. главы Коми с жителями республики:

– Это хорошая практика обратной связи, которая позволяет из первых уст узнать о проблемах наших граждан и исходя из полученной информации принимать необходимые оперативные решения.

Такие встречи Владимир Уйба проводит с общественниками, представителями бизнеса, депутатами городских и районных советов, главами сельских поселений. По итогам каждой встречи составляется протокол поручений с конкретными сроками и ответственными лицами, а их исполнение находится на личном контроле и.о. главы Коми. За четыре месяца работы Владимир Уйба объехал всю республику, побывал почти в каждом муниципалитете – на очереди Троицко-Печорский район, который планируется посетить на следующей неделе.

В ходе встречи рассмотрены также вопросы подготовки образовательных учреждений республики к новому учебному году, подготовки к столетию Коми.

Далее Александр Гуцан провел совещание о ходе реализации в республике национальных проектов. Полпред президента отметил, что значительные коррективы в реализацию нацпроектов в этом году внесли пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры. Борьба с COVID-19 еще продолжается, и сегодня важно на фоне имеющейся положительной динамики, с одной стороны, действовать аккуратно, а с другой – создать все условия для нормализации работы экономики и социальной сферы по реализации национальных проектов.

– Надо обратить внимание на такие важные сферы, как демография, здравоохранение, образование, жилье и дороги, – заявил Александр Гуцан. – Должны строиться и вводиться в эксплуатацию социально значимые объекты. Жители республики должны видеть реальные результаты работы, пользоваться новыми объектами, чувствовать улучшение жизни. Главный результат, которого мы должны достигнуть, – это уверенность в будущем у наших сограждан.

Полпред напомнил, что в 2019 году республика на реализацию нацпроектов получила 6,6 миллиарда рублей, из которых освоила лишь 85 процентов. Из 137 целевых показателей регионом достигнуты только 98. В 2020 году сумма средств на реализацию нацпроектов увеличена и составляет 10,3 миллиарда рублей.

Владимир Уйба отметил, что в республике организована работа по всем 12 направлениям нацпроектов:

– Каждый из нацпроектов направлен на улучшение жизни наших граждан, поэтому их исполнение для нас так важно. Мы не просто строим школы и дома культуры, ремонтируем дороги или оказываем поддержку предпринимателям, мы работаем на перспективу. И поэтому уделяем в республике особое внимание обратной связи, привлекаем общественность для контроля за качественным исполнением нацпроектов.

В ходе совещания заместители председателя правительства Коми доложили о текущей ситуации по реализации нацпроектов в регионе. Так, для решения проблемы обеспечения местами в дошкольных учреждениях приобретены дополнительные помещения в столичном микрорайоне Орбита, уже получены разрешения на ввод детского сада в селе Большелуг Корткеросского района. Благодаря мерам социальной поддержки в республике увеличилось число первенцев, стабильно высокий показатель рождаемости третьего малыша в семье. Снижается показатель смертности.

Подводя итоги встречи, полпред призвал руководство республики активнее добиваться результатов в реализации нацпроектов, а также особое внимание обратил на необходимость повышения заработной платы в регионе, увеличение объемов вводимого жилья, оказание качественной и своевременной медицинской помощи, создание для жителей условий для самореализации.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru