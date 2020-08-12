Поручения удорцев в стадии выполнения

В Удорской ЦРБ отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок. Такое поручение профильным министерствам дал Владимир Уйба по итогам встречи с руководителями органов местного самоуправления Удорского района, сообщила пресс-служба главы региона. Встреча состоялась 6 августа в селе Кослан в ходе рабочей поездки и.о. главы Коми в муниципалитет.

Напомним, первая рабочая поездка Владимира Уйба в Удорский район состоялась 22 июня. По итогам поездки профильным министерствам были даны поручения. Все они находятся на личном контроле и.о. главы Коми. О ходе исполнения поручений Владимир Уйба проинформировал депутатов Удорского района и глав сельских поселений.

Так, по итогам посещения Центральной районной больницы в поселке Усогорск Владимир Уйба поручил проработать вопрос о ремонте терапевтического отделения и пищеблока лечебного учреждения. Поручение в стадии исполнения – деньги на ремонт в размере 13 миллионов рублей уже выделены.

Решается вопрос и по созданию пожарного подразделения в поселке Ёдва. Такая просьба была озвучена на встрече Владимира Уйба с представителями общественности Удорского района. Подразделение будет сформировано в рамках добровольной пожарной команды. Сейчас прорабатывается вопрос о передаче помещения пожарного депо УФСИН в муниципальную собственность. Работа ведется совместно с администрацией района.

В селе Пысса будет организован беспроводной доступ к интернету, для этого в 2021 году установят базовую станцию стандарта LTE-450. Это тоже одно из решений, принятых по итогам рабочей поездки.

На встрече с депутатами района и главами сельских поселений тоже было затронуто немало актуальных тем. К примеру, в сельских поселениях «Важгорт» и «Глотово» дома культуры располагаются в приспособленных или ветхих зданиях. Владимир Уйба поручил министерству культуры республики подобрать повторно применяемые проекты социокультурных центров для Важгорта и Глотово, а также рассмотреть возможность внесения данных объектов в республиканскую адресную инвестиционную программу на ближайшие годы.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru