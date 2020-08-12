Орден Морозова за особые заслуги

Владимир Уйба вышел с законодательной инициативой об учреждении в Коми ордена Ивана Павловича Морозова, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Орден будет являться одной из высших государственных наград республики. Им будут награждаться граждане за особые заслуги перед регионом, связанные с достижениями в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании, образовании и в других видах трудовой деятельности, за значительный вклад в дело охраны здоровья, прав и свобод граждан. Соответствующий законопроект исполняющий обязанности главы внес в Госсовет Коми.

Законопроектом также предлагается предусмотреть, что лицам, награжденным орденом Ивана Морозова, будет предоставляться республиканская единовременная денежная выплата в размере 50 000 рублей.

Учитывая, что на сегодня республиканская единовременная денежная выплата в размере 50 000 рублей предусмотрена лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин», для данной категории лиц размер указанной выплаты законопроектом предлагается увеличить до 100 000 рублей.

Учредить новую награду и.о. главы Коми предложил еще на встрече с представителями общественности Сысольского района 27 мая. По мнению Владимира Уйба, Иван Павлович Морозов «внес колоссальный вклад в развитие региона».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru