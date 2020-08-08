За пост главы Коми поборются четыре кандидата

Шестого августа Избирательная комиссия Коми на своем заседании официально зарегистрировала кандидатов на должность главы республики. У четырех претендентов на пост высшего должностного лица региона документы и подписные листы в их поддержку оказались в порядке, один кандидат не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Кандидатами на пост главы зарегистрированы выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель ЛДПР Андрей Никитин и член партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин.

Лидер республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов недобрал необходимого числа подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и сошел с выборной гонки. Претендент от КПРФ представил в избирательную комиссию 185 листов поддержки, в том числе 42 – с подписями депутатов 16 муниципалитетов. Один из подписантов к моменту проставления своего автографа досрочно прекратил свои полномочия депутата совета Сыктывдинского района. Подписи двух других муниципалов признаны недостоверными, поскольку были заверены нотариусом в феврале 2020 года, то есть до начала выборной кампании. Еще 14 подписей комиссия не зачла, поскольку они оказались «задвоенными» – эти депутаты представительных органов местного самоуправления поставили свои автографы в поддержку других кандидатов на пост высшего должностного лица республики, причем по времени раньше, чем за Михайлова. В числе таких оказались два депутата от КПРФ, что свидетельствует о низком уровне дисциплины в партии. Таким образом, достоверными признаны 169 подписей депутатов в поддержку Олега Михайлова, а необходимо 180.

Это уже не первый скандал с предвыборными документами КПРФ. В ходе нынешней кампании избирком отказал в регистрации списка в Госсовет кандидатам этой партии, которые скрыли судимости за сексуальные отношения с несовершеннолетними и насильственные преступления. Согласно документам сразу четыре выдвинутых кандидата от КПРФ имели судимость. По Печорской региональной группе под третьим номером значился 35-летний индивидуальный предприниматель из Емвы Андрей Дряблов. Он был судим по статье 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» Уголовного кодекса России. Судимость погашена в 2009 году.

Первый номер Ираёльской региональной группы – общественник-пенсионер из Ижмы Николай Братенков. У него имелась судимость по части 2 статьи 297 «Неуважение к суду» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашенная в 2009 году.

Житель Саранска Сергей Кондров включен в список Ярегской региональной группы под вторым номером. У юрисконсульта сразу три судимости: часть 2 статьи 145 «Грабеж» Уголовного кодекса РСФСР, погашена в 1990 г.; часть 1 статьи 218 «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ» Уголовного кодекса РСФСР, погашена в 1995 г.; часть 1 статьи 114 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена в 2015 году.

Под вторым номером в партийном списке КПРФ по единому избирательному округу в Западной региональной группе значился Дмитрий Новожилов. 41-летний электромонтер был осужден по части 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР. Судимость погашена в 1999 году. Сейчас он депутат Совета городского поселения «Жешарт» на непостоянной основе.

Еще одна примечательная подробность – за Михайлова подписалось 79 муниципальных депутатов-единороссов. Своих однопартийцев, видимо, не хватило.

Неужели Олег Михайлов и его команда просто настолько непрофессиональны, что элементарно не могут подготовить грамотно документы для выборов, или дело в чем-то другом? Быть может, это просто хайп, чтобы максимально заработать голоса для партии в Госсовет? Кандидат же изначально понимал, что с такой подготовкой и такими ресурсами шансов у него немного.

Во второй части заседания члены избирательной комиссии большинством голосов проголосовали за регистрацию списков кандидатов в депутаты Госсовета Коми, выдвинутых по единому избирательному округу партиями КПСС, «Зеленая альтернатива» и ЛДПР, предварительно исключив из списка либерал-демократов несколько человек, не указавших сведения о судимости или не представивших копии необходимых документов.

В регистрации отказано «Партии возрождения России» (более пяти процентов подписей оказались недействительными), Партии народной свободы (ПАРНАС) и партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Два последних избирательных объединения не представили документы для регистрации.

Ранее, на предыдущих заседаниях РИК, были зарегистрированы списки кандидатов в Госсовет по единому избирательному округу партий «Единая Россия», КПРФ и «Родина».

Лина ПЕРОВА

Фото Избиркома Коми