По ком звонит лжетеррорист

26 июля в Сыктывкаре оцепили торговый центр «Макси» – правоохранители проверяли сообщение о том, что здание заминировано. В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложена бомба. К торговому центру «Макси» оперативно прибыли сотрудники спецслужб, которые бомбы не обнаружили. Зато люди в погонах установили личность звонившего, он был доставлен в дежурную часть полиции.

Дела давно минувших дней

Задержанный пояснил, что хотел лишь пошутить. Теперь ему грозит привлечение к уголовной ответственности и весьма нешуточное наказание. За ложное сообщение о готовящемся теракте (статья 207 УК РФ) в зависимости от последствий, которые это преступление повлекло, виновному может быть назначено наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до десяти лет лишения свободы. Наказание за это преступление было значительно ужесточено в 2017-м, когда Россию захлестнул вал телефонных «терактов».

Телефонный терроризм – заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте, преступлении или закладке взрывного устройства в общественном месте. В России это явление переживало первый расцвет в 90-е годы прошлого века, когда «минирования» школ перед важными контрольными стали частым явлением. «Баловались» этим школьники, не желавшие идти на учебу. Подростки зачастую не осознавали, что последствия их «шутки» будут куда тяжелее, чем двойка за контрольную. Впрочем, уже тогда находились «шутники», которые минировали объекты транспортной инфраструктуры, учреждения здравоохранения, культуры, органов власти.

Некоторые из этих давних историй похожи на анекдот. Например, в Сыктывкаре трое молодых людей отмечали проводы друга в далекий город. Проводы шли весело, но время поджимало, и путешественник все собирался ехать в аэропорт, покинув шумную компанию. Но расставаться с друзьями очень не хотелось, тогда мужчина решил «задержать» самолет – с домашнего телефона (мобильных тогда не было) позвонил в милицию и сообщил, что самолет заминирован, вылет невозможен. Друзья продолжили застолье, но даже не успели допить все имевшееся спиртное, как раздался звонок в дверь. На пороге стояли люди в форме. Бомбу в самолете правоохранители не нашли, но быстро определили, в какой квартире установлен телефон, с которого звонил злоумышленник. Любителя спиртного привлекли к уголовной ответственности.

Какие-то телефонные «теракты» сами по себе могут многое рассказать о той эпохе. В постперестроечное время в Воркуте шахтерам месяцами задерживали зарплату. Работник одной из шахт позвонил в милицию и заявил, что, если работникам шахты не выплатят зарплату, в забое прогремит взрыв. Конечно же, угроза была ложной, просто человек очень хотел получить заработанные деньги, но выбрал неверный способ достижения цели. О том, вняло ли руководство шахты этому «крику души», история умалчивает. А вот информация о шахтере, который из-за одного звонка стал преступником, сохранилась: он был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Впрочем, до последнего времени телефонных террористов наказывали весьма условно – небольшим штрафом или ограничением свободы. Граждан, совершивших ложное сообщение об акте терроризма и приговоренных к реальному лишению свободы, в Коми наберется не так много. Одна из них, жительница Сыктывкара, получила срок в 1997 году.

В январе 1996 года в телекомпанию «Коми гор» поступило письмо, в котором анонимный автор писал о шести готовящихся взрывах в селе Помоздино Усть-Куломского района. Чекисты отыскали следы анонима в Сыктывкаре. Выяснилось, что послание написала дочь бывшего высокопоставленного республиканского чиновника, который на тот момент уже ушел из жизни. Это была не первая анонимка представительницы тогдашней «золотой молодежи»: в 1985 году ее уличили в авторстве семи анонимных писем с нелестными оценками представителей руководства республики и Сыктывкара.

По факту угрозы взрывов было возбуждено уголовное дело, в ходе экспертиз установили, что письмо написала именно эта гражданка. Оказалось, что она еще и подделала запись в своей трудовой книжке.

Две недели обвиняемая провела под арестом, потом ее выпустили под подписку о невыезде. Воспользовавшись этим, дама сбежала из города. В 1997 году она была задержана в Орле, этапирована в Сыктывкар и помещена под стражу. Суд признал ее виновной в совершении инкриминированных преступлений и приговорил к восьми месяцам лишения свободы. Так как к моменту вынесения приговора женщина уже отбыла этот срок в следственном изоляторе, ее освободили в зале суда.

Звонари мобильной эры

С появлением мобильных телефонов на первых порах количество «шутливых» звонков о заложенных взрывных устройствах только увеличилось. Злоумышленники почему-то полагали, что с мобильниками их будет сложнее вычислить. Но вскоре поняли, что ошиблись. Сейчас, когда у каждого мобильного номера телефона в теории есть владелец, телефонный террорист и вовсе не сможет остаться анонимным. Поэтому чаще всего звонки с сообщением о заложенном взрывном устройстве совершают подвыпившие граждане, которые не очень хорошо понимают, что делают.

С введением в действие единого телефона службы спасения 112 злоумышленники стали звонить по этому номеру в надежде, что так «заметут следы». Но и в этом они ошиблись: сообщения о якобы готовящихся терактах оперативно передаются в полицию. Так, скажем, один из жителей Печоры не просто сказал, что где-то заложена бомба, а сочинил целую историю. Диспетчеру службы 112 злоумышленник рассказал, что в здании железнодорожного вокзала разговорился с тремя мужчинами, внешность которых вызвала подозрения. Приезжие якобы признались, что приехали в город для подготовки терактов, заминировали три объекта. Что это за объекты, злоумышленник не сообщил, чем, как следует из материалов дела, «создал экстремальную ситуацию, связанную с приведением в действие соответствующих сил и средств, проведением сложных организационно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий». Злоумышленника оперативно вычислили, привлекли к уголовной ответственности. В мае 2019 года ему был вынесен приговор.

С учетом всех обстоятельств дела суд пришел к выводу, что на исправление осужденного возможно рассчитывать при вынесении ему наказания в виде ограничения свободы. По приговору суда печорский «звонарь» будет шесть месяцев соблюдать определенные ограничения.

Другой житель Печоры тоже не ограничился стандартным заявлением о заложенной бомбе. Он «заминировал» международный рейс Санкт-Петербург – Лос-Анджелес. Тут по тревоге были подняты правоохранители не только Коми, но и Питера. Лжетеррорист был приговорен к обязательным работам.

Есть злоумышленники, которые рассчитывают, что уйти от ответственности помогут таксофоны. Так, например, в службу спасения по телефону 112 позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из сел Усть-Куломского района заложена бомба. Информацию передали в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району. Там оперативно определили, что звонок был совершен с таксофона. К этому аппарату направили участкового, который заметил неподалеку двоих мужчин. Во время разговора со стражем порядка эти люди сознались, что они решили сообщить о заложенной бомбе, чтобы проверить, насколько оперативно действуют правоохранители.

Реакцию правоохранителей хотела проверить и жительница Воркуты. Она не только сообщила о заложенной бомбе, но даже изготовила муляж взрывного устройства и оставила его в автобусе.

Как следует из материалов дела, 26 июня 2018 года в салоне автобуса, осуществлявшего перевозку пассажиров от площади Кирова до площади Победы, на полу между пассажирскими сиденьями был обнаружен подозрительный пакет. Кондуктор сообщила о находке водителю автобуса, который обратился в полицию, после чего на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

По информации Верховного суда Коми, своими умышленными противоправными действиями злоумышленница поставила под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов государственной власти. В результате были отвлечены от выполнения текущих задач и задействованы силы и средства ОМВД Воркуты, Управления ФСБ по Республике Коми, Управления Росгвардии по Республике Коми, Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона, Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал и учел явку обвиняемой с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающим наказание обстоятельством признано совершение преступления с использованием предмета, имитирующего взрывное устройство.

Воркутинке назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы. С осужденной взыскано более 75 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Сумма, затраченная на проведение проверки ложного сообщения о готовящемся теракте, по решению суда взыскивается с каждого осужденного по статье 207 УК РФ. У некоторых еще и конфискуется орудие совершения преступления, в большинстве случаев – мобильный телефон.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rossaprimavera.ru