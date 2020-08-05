В республике определят лучшего призывника-2020

Во вторник состоялась церемония открытия регионального молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2020». Мероприятие прошло в республиканском отделении ДОСААФ России.

На торжественном открытии конкурса участников приветствовал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов, который отметил, что конкурс проходит в рамках межведомственного плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в республике, принятого на 2019-2021 годы:

– Благодаря опытным наставникам из числа представителей ветеранов ВДВ, ВМФ и погранвойск вы, будущие новобранцы, в полной мере познакомитесь с условиями армейской службы, узнаете историю и особенности различных родов войск.

Также замминистра подчеркнул, что победители конкурса, помимо того, что получат ценные призы, смогут выбрать род войск, в котором они пройдут будущую службу в армии, сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

Конкурс «Лучший призывник Республики Коми» проходит уже в шестой раз. В течение всей недели – с 4 по 8 августа – участникам предстоят ежедневные тренировки по программе военной подготовки, аналогичной программе подготовки специальных подразделений Вооруженных сил России. Программа конкурса включает в себя тактические игры, испытания физической выносливости, ночные подъемы, занятия по различным видам подготовки, преодоление полосы препятствий, марш-броски, политическую подготовку и прочее. Традиционно местом базирования лагеря станет территория аэродрома ДОСААФ в селе Корткерос.

Участие в конкурсе принимают 20 молодых людей из всех муниципальных образований Республики Коми в возрасте от 18 до 24 лет, подлежащие призыву в Вооруженные силы страны.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минобрнауки РК