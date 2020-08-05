В Коми стартовал дополнительный период ЕГЭ

3 августа в соответствии с единым расписанием проведения экзаменов начался дополнительный период ЕГЭ 2020 года. Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа. В Республике Коми в дополнительный период ЕГЭ примут участие десять человек, из них трое участников сдадут экзамен по нескольким предметам.

Дополнительный этап начался с экзаменов по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам (английский и немецкий). На сдачу ЕГЭ в этот день зарегистрировано четыре человека: на ЕГЭ по информатике – два человека, на устную часть ЕГЭ по английскому и немецкому языкам – по одному человеку.

5 августа для выпускников Коми прошел ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа, в заключительный день дополнительного этапа ЕГЭ-2020, предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Для организации ЕГЭ в августе будет задействовано девять пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в ППЭ остаются обязательными для исполнения во время дополнительного периода ЕГЭ, сообщили в минобрнауки региона.

Результаты экзаменов появятся не позднее 16 августа, кроме результатов ЕГЭ по иностранным языкам, которые опубликуют не позднее 17 августа.

Сдать ЕГЭ в августе смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, кто был отстранен от участия в ЕГЭ в связи с наличием контактов с заболевшими новой коронавирусной инфекцией во время основного периода ЕГЭ.

Участники ЕГЭ, сдавшие экзамены в июле, а также те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, принять участие в экзаменах в августе не смогут.

В Коми обладателями максимальных баллов стали 23 выпускника, два из которых – мультистобалльники. Высокий балл по восьми предметам получили выпускники школ Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов.

О дистанционной подготовке к ЕГЭ в июле рассказали выпускники, которым удалось сдать ЕГЭ на максимальный балл.

– Экзамен прошел очень спокойно: немного волновалась, но, когда увидела КИМ, поняла, что все задания решаемы, и волнение отступило. Когда узнала о заветных ста баллах, то сначала не поверила, а потом, конечно, обрадовалась. Пришло осознание, что время на подготовку ушло не зря. Захотелось поскорее сообщить результат своим наставникам, поблагодарить их, – рассказала выпускница средней общеобразовательной школы №35 Сыктывкара Ксения Абдурманова, успешно сдавшая ЕГЭ по истории. – Тем, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ, могу посоветовать участвовать в олимпиадах, так как интеллектуальное состязание может не только дать преимущества при поступлении, но и расширить кругозор, углубить знания в той или иной области, что, безусловно, поможет и на экзамене.

– К ЕГЭ я начала готовиться в 11 классе, но основные силы были брошены на последний месяц. В июне я старалась заниматься каждый день, уделяя достаточное внимание всем предметам, которые планировала сдавать, – рассказала выпускница Коми республиканского физико-математического лицея-интерната Сыктывкара Арина Шумилова, которая сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 200 баллов. – На экзаменах было волнение, как и у многих, кто сдает ЕГЭ, но я смогла абстрагироваться от обстоятельств и просто решала вариант, как делала это дома. Ведь самое важное в подготовке к экзаменам – это система, по которой ты занимаешься. Необходимо понимать, о чем тебя спрашивают, и уже после – учиться разбирать материал.

Роман СЕМЕНОВ

Фото edu54.ru